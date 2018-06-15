从水下无人机到静脉识别的车门解锁，我迷失在了本届 CES Asia
为期 3 天的亚洲消费电子展 CES Asia 2018 已于今日在上海成功落幕。本次亚洲消费电子展中依旧有无人机、虚拟现实技术、物联网和无人驾驶汽车等诸多热点技术唱主角，还有其他不少初创舞台上崭露头角的新兴技术也值得关注。今天，动点科技就带领诸位回顾下 CES Asia 2018 在上海撒播下的科技之光。
车厂唱大戏
去年 CES Asia 的情形再度上演，今年仍旧是汽车厂商唱起了大戏——今年整个 N4（部分）和 N5 的场馆都给了车厂们“排兵布阵”，我们大致汇总了几大展区看点，如下：
今年的汽车科技展馆主要分为三类展商，分别是奔驰、凯迪拉克等主机厂，拜腾、奇点等造车新势力及以百度为首的方案技术提供商。先来看新造车品牌 LEAPMOTOR 零跑汽车。
这家公司特别在现场进行户外实地演练，吸引不少人驻足围观，作为媒体的我有机会登上了他们的车进行了一把接近于自动驾驶的初体验——
在三分钟通过不到 100 米的试车操练中，我经历了这辆车如何开启自动跟随前车（后车匀速跟随状态）以及自动倒车入库这样的炫酷功能，对于没有考驾照的我来说也算是一种新奇的体验。此外，对方还透露了一个秘密：原来他们的车门把手上另有玄机，不仅设计了一个内藏式的隐藏把手，而且在内侧还加入了识别手掌静脉的生物科技，以此更好地保证车辆的安全性和私密性，当然也赋予这台车更多的想象力和卖点。
零跑是一家 2014 年成立的公司，现在有 500 多人的团队。2016 年它推出了首款概念智能电动汽车，并在发布会上宣布将投入巨资研发。2017 年参加上海车展正式亮相，同年三月宣布在苏州成立投资达 150 亿元的全球研发中心及生产基地。截至目前，·这家公司共在全球三个国家六个城市设立科研和制造体系，预计 2018 年的第三季度就可以推出量产车。
奔驰展区带来了最吸粉的自动驾驶概念车型 Smart Vision EQ fortwo。据了解，这款萌系 Smart 装备了 L5 级别的自动驾驶系统（不需要司机了），主要面向的是共享汽车市场。未来我们只需要拿出手机预约上车地点与目的地，Smart Vision EQ fortwo 就会自动开到我们身边，甚至还能寻找拼车伙伴。
百度 Apollo 开放平台携全线智能驾驶产品亮相本届 CES Asia，百度即将量产的国内首款无人驾驶微循环巴士“阿波龙”占据展台中心，呆萌的外形非常吸粉，在百度展台人气最高、排队最久的是搭载量产版 Apollo 小度车载系统的智能驾驶舱，这个智能驾驶舱支持人脸（识别）登录、智能语音助手、AR 导航、车家互联、疲劳驾驶监测等功能，并将会与多家车企合作实现量产。
科大讯飞也在展会推出了一项名为飞鱼盒子的汽车解决方案——据悉，这套方案中包含了一款面向前装车厂定制的对话引擎，采取了云+端的技术架构输出，语音核心能力涵盖了业界一流的麦克风阵列降噪，多余识别对话交付，生物识别，且具备自主学习个性化定制的特性，未来车厂只需要一键就可以实现在车联网中运转，为更多车场快速接入智能语音提供了完美的解决方案。
水下无人机市场即将爆发
以大疆为首的空中无人机让玩家在某种程度上满足了对天空探索的好奇心，而水下机器人这一细分领域又引发了玩家对水下神秘世界的兴趣。
约肯机器人 CEO 李之勤在我站主持的 CES Asia 初创企业奖颁奖论坛 时对动点科技表示，虽然消费级无人水下机器人当前还属于一个全新的领域，但却有着实实在在的应用。尤其是国外，潜水领域非常火热，“玩水”已成为新的娱乐风尚，水下探险、拍摄等需求在不断增加，水下无人机市场广阔。笔者在展会现场的不同场馆当中都看到了水下无人机设备的身影，而一款名为 PowerDolphin 小海豚的水下无人机就这样来到了我们眼前。
在拥挤的 N3 馆中，这个机器人公司臻迪占据了一块巨大的展区，还有真人美人鱼穿梭水下。据臻迪人员透露，本次他们除了展出在之前 CES 上亮相的“小海豚”PowerDolphin 外，还将带来 3 款全新的水下无人机设备。
这款“小海豚”水下无人机拥有钓鱼、援救、绘图、拍摄多种使用场景。在最多使用的钓鱼场景中，“小海豚”能够了解当前水域的水深、水温等信息，通过挂 PowerSeeker 智能寻鱼器提升寻鱼能力，并快速将鱼饵投入指定的钓点并完成打窝。利用机体拖拽鱼钩进行钓鱼，替代了传统的鱼竿，更可直接拖拽猎物返航。在援救场景中，“小海豚”可以挂载救生圈救生衣等物料，用于海洋地形勘测和救援，最高速度可达到 5m/s，支持手机 APP 操控和遥控器操控两种操作模式，并支持一键返航。
“小海豚”的智能声纳装置可以用于各种海洋水域，进行复杂的水下地形路线规划，并配合路径航迹规划功能，在指定水域范围航行进行地形绘制，智能生成水下地形图。高容量可更换智能电池和 MicroSD 卡，可实现长达 2 小时的续航时间，支持 1080 P 实时预览，图传最长可达 1 公里。“小海豚”约重 2.2 kg，产品尺寸 519*229*123mm。产品的摄像头为一颗 1/2.3 英寸 CMOS，有效像素为 12MP，最大光圈为 f2.5，可录制最高 4K 30fps 或 1080p 60fps 的视频。臻迪 PowerDolphin“小海豚”将于 9 月份正式发布，产品定价 4999 元。
ROBOSEA，一家来自北京的创业公司同样亮相本届 CES Asia，并带来了一系列针对消费者及行业市场的创新产品及先进技术。最吸引人眼球的是它的个人用水下飞行器 Flyer 及 Flyer Pro 。该产品还获得了 2018 亚洲消费电子展创新奖。
ROBOSEA 的产品特色主要有那些呢？展台的工作人员告诉动点科技：使用者只需双手握持 Flyer Pro，轻松不费力就能游泳潜水并在水中任意浮沉、行进及转向。微浮力设计使设备不仅在水下可用，还可使用户在水上轻松滑行。同时，Flyer Pro 配备的液晶显示屏，能够实时显示深度、温度、电量等水下参数信息，让使用者随时掌握运动动态和设备信息，使水下运动安全无忧。此外，Flyer Pro 减阻夹角的设计也有效减少了传统型产品因水流喷射而带给使用者的阻力，使所有人都能畅快无障碍地享受水下运动乐趣。创始人熊明磊在我们采访时也表示：“水下机器人市场，是一片容量巨大、潜力巨大的优质市场。但就目前而言，虽消费人群基数较大，市场却还没有被充分开发。
当然，还有在创业展区里的约肯机器人——
约肯机器人有限公司 (以下简称“约肯”) 在 2018 年推出了其新品 BW Space 智能追踪水下机器人。BW Space 相比上一代，拍摄性能更加优越，续航能力也更强劲，可以支持长达 7 小时的水下拍摄，最大下潜深度达到 100 米，其中 4K 高清摄像头能够捕捉更加细腻的画面。BW Space 具备的拍摄技术、下潜深度以及续航能力，让其可广泛运用在水下摄影、水下探索、潜水娱乐、海底勘测、考古、科研教学、安全搜救、海洋环境保护等多个领域。约肯创始人李之勤认为，消费级别的水下无人机市场需求巨大，是一片尚待开发的蓝海，约肯将从目前消费级别的水下摄影类产品入手，扎实做好产品研发和技术积累，扩展产品品类，迎接这个千亿美金级别产品市场的爆发。据悉，约肯机器人已经获 Pre-A 轮融资。
另外，不远处一家名为 SUBELUE 的外国公司也推出了 Whiteshark Nano 系列产品，大鲨鱼机器人以鲨鱼为原型，采用多关节尾鳍驱动，可广泛应用于水下侦测、测绘等领域，实现了远距离水下实时通信，不过不同于约肯，它在水下更多的针对人群是初次接触潜泳的初学者，四个维度的马达推进器帮助他们下水时起到向导和快速到达潜伏点和上岸的功能，为游泳者、潜水者以及热爱运动或技术的普通消费者提供强大的水中助力。值得注意的是：但其本身不具备专业层面的摄影记录技术，且需要人为参与操控。
可以总结一下，本届 CES Asia 上带来了一系列水下机器人的创新性产品，分别覆盖了企业级、教育级、消费级三类不同市场，展示了中国公司在仿生动力、水声通信、水声定位等领域内的最新技术。
创业展区群英会
创业展区当中的其他产品也是亮点十足——其中一款水杯和一个 VR 设备吸引到笔者的驻足。
这个水杯名为速氢水，它的原理是只要将饮用水加入这个杯子里，就可以快速通过分解生成高浓度的氢离子。从科学原理上讲这种小分子非常容易进入细胞且氢离子可以中和体内多余的活性氧，并结合尿液排出体外帮助细胞进行新陈代谢，血液循环，有抗氧化的功效，另外氢离子还可以有效抑制炎症让伤口更容易愈合。
据了解，这款水杯的售价在市场上的价格在 2000 元以上。
这家来自江苏的企业主要从事 VR 模拟器动感平台，在展会中出现的是 360 度 VR 体验型号产品，虽然体积不大，但是它的威力不小，可 360 度旋转观影，同时不乏振动交互感受，可以给人十分逼真的失重感。另据工作人员介绍还有一套设备甚至可以进行类似多人过山车的模拟体验，可以让你和小伙伴一起坐上去，感受每一次俯冲、冲刺、跳跃、旋转、爬升等身临其境的体验。在内容上，这家公司也有基于自己软硬件整合的内容资源分发平台，未来还将打造其他娱乐的新一代设备。
顺丰不送快递了，来 CES Asia 2018 居然给大家贴膜——
在 O2O 领域，3C 家电产品的维修保养是一大看点，就在 CES Asia 2018 展会上，顺丰旗下的丰修服务在现场搭了一个展台，现场为用户展示贴膜技术。据现场的工作人员说，丰修的寄修和上门服务目前已经覆盖 25 个城市。在这 25 个城市里有顺丰快递的区域，丰修业务都可以向用户提供服务，可以维修的产品包括手机、笔记本、白电、扫地机器人、智能手表和智能机器人。丰修有希望在未来快速扩张线上线下的业务规模。