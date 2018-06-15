从水下无人机到静脉识别的车门解锁，我迷失在了本届 CES Asia

为期 3 天的亚洲消费电子展 CES Asia 2018 已于今日在上海成功落幕。本次亚洲消费电子展中依旧有无人机、虚拟现实技术、物联网和无人驾驶汽车等诸多热点技术唱主角，还有其他不少初创舞台上崭露头角的新兴技术也值得关注。今天，动点科技就带领诸位回顾下 CES Asia 2018 在上海撒播下的科技之光。

车厂唱大戏

去年 CES Asia 的情形再度上演，今年仍旧是汽车厂商唱起了大戏——今年整个 N4（部分）和 N5 的场馆都给了车厂们“排兵布阵”，我们大致汇总了几大展区看点，如下：

今年的汽车科技展馆主要分为三类展商，分别是奔驰、凯迪拉克等主机厂，拜腾、奇点等造车新势力及以百度为首的方案技术提供商。先来看新造车品牌 LEAPMOTOR 零跑汽车。

这家公司特别在现场进行户外实地演练，吸引不少人驻足围观，作为媒体的我有机会登上了他们的车进行了一把接近于自动驾驶的初体验——

在三分钟通过不到 100 米的试车操练中，我经历了这辆车如何开启自动跟随前车（后车匀速跟随状态）以及自动倒车入库这样的炫酷功能，对于没有考驾照的我来说也算是一种新奇的体验。此外，对方还透露了一个秘密：原来他们的车门把手上另有玄机，不仅设计了一个内藏式的隐藏把手，而且在内侧还加入了识别手掌静脉的生物科技，以此更好地保证车辆的安全性和私密性，当然也赋予这台车更多的想象力和卖点。

零跑是一家 2014 年成立的公司，现在有 500 多人的团队。2016 年它推出了首款概念智能电动汽车，并在发布会上宣布将投入巨资研发。2017 年参加上海车展正式亮相，同年三月宣布在苏州成立投资达 150 亿元的全球研发中心及生产基地。截至目前，·这家公司共在全球三个国家六个城市设立科研和制造体系，预计 2018 年的第三季度就可以推出量产车。

奔驰展区带来了最吸粉的自动驾驶概念车型 Smart Vision EQ fortwo。据了解，这款萌系 Smart 装备了 L5 级别的自动驾驶系统（不需要司机了），主要面向的是共享汽车市场。未来我们只需要拿出手机预约上车地点与目的地，Smart Vision EQ fortwo 就会自动开到我们身边，甚至还能寻找拼车伙伴。

百度 Apollo 开放平台携全线智能驾驶产品亮相本届 CES Asia，百度即将量产的国内首款无人驾驶微循环巴士“阿波龙”占据展台中心，呆萌的外形非常吸粉，在百度展台人气最高、排队最久的是搭载量产版 Apollo 小度车载系统的智能驾驶舱，这个智能驾驶舱支持人脸（识别）登录、智能语音助手、AR 导航、车家互联、疲劳驾驶监测等功能，并将会与多家车企合作实现量产。

科大讯飞也在展会推出了一项名为飞鱼盒子的汽车解决方案——据悉，这套方案中包含了一款面向前装车厂定制的对话引擎，采取了云+端的技术架构输出，语音核心能力涵盖了业界一流的麦克风阵列降噪，多余识别对话交付，生物识别，且具备自主学习个性化定制的特性，未来车厂只需要一键就可以实现在车联网中运转，为更多车场快速接入智能语音提供了完美的解决方案。