一篇带你看遍运动可穿戴集大成者 GARMIN 在 CES ASIA 2018 展区 专题

CES Asia 2018

记者前方发回报道：6 月 13 日至 15 日 CES Asia 2018 亚洲消费电子展在上海新博览中心隆重举行。作为消费类电子科技产品的饕餮盛宴，CES Asia 吸引到众多国际顶尖品牌的参与。而在 GPS 运动可穿戴领域，来自美国的巨头 Garmin 也如约而至。

和你所了解到的一些信息并不是这家巨头的全部—— 成立于美国堪萨斯州的 Garmin，从运动用的 GPS 腕表到健身用的智能手环，从海上用的雷达探测器到天上用的飞机导航系统，Garmin 的产品跨足到各个领域。

本届 CES Asia 2018，Garmin 展出了旗下户外休闲、车载导航、运动健身、行车记录仪、测绘采集、航空航海等拳头产品盛大亮相。在备受关注的户外休闲和运动健身领域，Garmin 带来了跑步腕表、户外腕表、健身手环、智能手表、智能骑行车灯、智能骑行显示器等高科技产品，并将首次亮相全新的铁人三项运动腕表、自行车码表、智能手表等产品——从针对高端市场的航天航空高精度定位手表到高尔夫测距设备。佳明的产品线可谓五花八门但都围绕着 GPS SYSYTEM 的核心概念打造而成。

本次 CES Asia 展上它发布了新产品 vivoactive 3 music，在继承了 vivoactive 3 强大的运动与手机连接功能的基础上，vivoactive 3 music 最大的特色当然和它的名字一样——通过内置存储空间，可存放超过 500 首音乐。可以通过第三方 APP 下载离线音乐，也可直接通过电脑，将音乐导入手表。配对蓝牙耳机即可在运动过程中随心收听音乐。

同时自带的 Garmin Pay NFC 感应支付，可以使用 Vivoactive 3 music 在上班路上买杯咖啡、或在晨跑结束后买份早餐，并同样能享受到实体银行卡包含的所有优惠活动。

Vivoactive 3 music 本身当然也不缺品牌主打的运动专业级别功能，具体体现在了内置腕式光学心率，预置超过 15 种运动模式，不仅包括跑步、骑行、高尔夫等户外运动模式，还包括力量训练、瑜伽等多种室内运动模式。

软件层面上：Garmin Connect，通过图表方式，显示日常数据，数据变化趋势，了解自己的健康变化趋势。在首页往下滑动，即可看到当日的活动信息汇总。在活动页面，可以查看活动过程中的配速、心率等变化图表，了解自己活动过程中的详细信息。还可以加入线上运动社区，通过与好友竞赛，激励自己保持更健康的生活。通过 Connect IQ，可以下载并自定义表盘、小工具、数据字段、应用程序等，来设置专属腕表。

最后与其他 Garmin 智能穿戴产品相同，vivoactive 3 music 有着游泳等级防水，不论游泳、冲淋都可放心使用。续航时间长达 7 天，GPS+音乐模式下可连续使用 5 小时。不难看出来 vivoactive 3 music 作为 Garmin 运动健康系列产品的新成员，更加充分考虑到了普通消费者随着健康的生活方式的变化而产生的新的日常所需。不论喜欢跑步、骑行、游泳还是打高尔夫、做瑜伽，或以此为起点培养自己良好的生活习惯，这样一款手表都会成为一个理想选择。

这家公司的成立溯源于 1989 年的夏天，两位年轻人将全球卫星定位导航技术的伟大设想首次引用到民用产品中才出现的，也造就了 Garmin 今日全球卫星定位导航系统老厂的形象。基于垂直整合的企业理念，Garmin 已经形成了多元化的产品体系，旗下产品应用于陆、海、空各个领域，获得了行业内对于其高端、专业、顶尖的赞誉。特别在智能穿戴设备寒冬的市场格局下——根据 IDC 的行业报告，可穿戴市场的销售额降幅明显。所以继续主打垂直细分人群，比如专业运动人士的特殊需求与多元化多合一产品发展的方向可能会是破局的关键因素！