Intel 开始为下一代 iPhone 生产基带，明年将提供 5G 支持 Apple

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据 Nikkei Asian Review 报道，Intel（英特尔）已经开始为新款 iPhone 生产调制解调器芯片，这款芯片将搭载于 2018 年晚些时候推出的新款 iPhone 上，并承诺在 2019 年后提供 5G 基带。

Intel 技术、系统架构和客户群副总裁 Asha Keddy 在一次采访中表示，XMM 7560 芯片目前正在处于大规模量产中，并表示 Intel 在该方面的起步非常晚，希望可以在接下来的 5G 时代获得领先地位。Asha Keddy 还表示，XMM 7560 芯片是一款里程碑式的产品，它支持 CDMA 等技术，下行速度高达 1GB/s。

Intel 目前已经是苹果的合作伙伴，2016 年，Intel 开始为 iPhone 7 提供少量的调制解调器芯片，去年推出的 iPhone X 和 iPhone 8 系列中，苹果同样采用了 Intel 的芯片。

Intel 下一代调制解调器芯片名为 XMM 8060，将在明年推出，不过 Asha Keddy 表示，用户可能会先在惠普、戴尔、联想、华硕和宏碁等品牌的个人电脑上体验到，iPhone 首发的可能性不大。