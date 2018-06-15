魅族将通过裁员重新坚守“精简高效”原则

魅族今日晚间发布内部信称，公司将“坚守精简高效的原则”，而据相关人士确认，魅族将裁员 610 人。今天早些时候有传闻称魅族将裁员 2000 人，随后魅族表示“大裁员”的说法不实。

魅族在公开信中表示，“组织精简和人员优化将帮助公司降低运营成本，实现盈利目标”，并称 2015 年魅族销量突破 2000 万台的时候，公司员工只有两千多人，而保持“每人万台”的高效率是较好状态。“接下来 5G 以及 IOT 的大潮就要到来，我们的组织要以足够精简高效的状态去抓住机会。”魅族表示。

新浪科技 称，魅族相关人士没有说明目前的公司总人数，但在经历多次裁员后，内部人士透露目前魅族的注册员工有 3100 人左右。

5 月 16 日，魅族做出了人事架构调整，魅族科技高级副总裁兼魅蓝事业部总裁李楠担任销售中心 CSO，魅族高级副总裁杨柘继续负责营销，任市场中心 CMO，二者均直接向黄章汇报。另外，魅族和魅蓝事业部在分离一年后也再次合并。

以下为魅族公开信全文：

总裁办致各位同事：

过去几年魅族成功地扩大了销量。但是，在这个过程中，我们没有坚守精简高效的原则，同时扩大了公司人员规模。

而一个事实是：在 2015 年魅族销量冲破 2000 万台的时候，我们的人员也只有两千多人。成功保持了“每人万台”的高效率。

组织精简和人员优化将帮助公司降低运营成本，实现盈利目标。如果公司的运营效率得到提升，我们有充分的能力实现盈利。

但是，盈利并非魅族的目标。魅族的使命是为消费者提供不随波逐流，有工匠精神的科技产品。如果不能保持精简高效，我们将无法长久地履行这个使命。

精简高效的体制，有利于加强软硬件产品和营销这些一线团队的战斗力。

魅族虽然是一家小公司，身处中国最大的消费市场之中，面对最激烈的市场竞争，长期赢得了竞争。在全球智能手机行业，魅族生命力之顽强，可以让很多昔日的巨头汗颜。

而且，魅族不但是这个行业生命力最顽强的公司之一，也曾经在行业内扮演了重要的角色。我们推动了高端智能手机的普及，为年轻人带来了设计和品质。接下来，我们的全面屏产品也会为消费者提供特有的价值。

今天，我们不能忘记：这 15 年来的立身之本，就是极好的产品和极高的效率。

接下来 5G 以及 IOT 的大潮就要到来，我们的组织要以足够精简高效的状态去抓住机会。

但是，魅族今天的变化，也不能否定所有人在任何时间为魅族做出的贡献。在此感谢所有在魅族和曾经在魅族的同事。

谢谢！