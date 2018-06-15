牛津教授将筹建世界第一所区块链大学 区块链

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据 Cointelegraph 报道称，几位 牛津 教授准备筹建全世界首家“区块链大学”，已发邮件请求欧盟给予学位授予权。

牛津哲学学院的 Joshua Broggi 领导的伍尔夫发展学者团队认为，区块链技术和智能合约可以改变高等教育传统架构，让它变得更民主。区块链大学将采用传统的牛津剑桥课程和大学结构，侧重于个人指导，课程可供学生在线或离线学习。另外，大学不会看重地理区域，它会超越地方和国家的限制，成为一个“无边界”的学术社区。

白皮书显示，区块链大学可以解决目前大学普遍存在的许多问题，包括学费昂贵、繁琐的官僚主义和行政成本，教师工作不稳定且薪酬不高。 而区块链的不可变性可以防止学生伪造学术记录，智能合约可以自动统计学生的出席、学分和学术论文提交。白皮书称该项目相当于面向学生的“学位课程 Airbnb ”，对于导师来说，它是一个去中心化、非盈利、民主社区，区域链技术可以保证合约的稳定性，让学生完成整个课程的学习。

据悉，伍尔夫发展学者团队准备在 2018 年秋天开始设立第一个区块链大学，名叫 Ambrose 。按照提议，学生每周要上 2 个教程的课，8 周一个学期，一年有 3 个学期，每个教程收费约为 400 美元，每年 48 个教程，总计费用 1.92 万 美元。

据了解，区块链已对高等教育产生了重大影响，许多领先的国际大学都提供了区块链，智能合约等相关课程。剑桥大学等机构对密码金融领域进行了大量研究，瑞士大学卢塞恩甚至接受比特币支付学费。

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