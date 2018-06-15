Social Lending 蜂巢星球完成基石轮融资，高德地图创始人成从武领投 区块链

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记者今日获悉，Social Lenidng 蜂巢星球项目完成基石轮融资，由 高德地图 创始人成从武领投。

据悉，Social Lending 是一款基于以太坊的区块链游戏，由 Social Lending 团队开发。游戏设定区块蜂和蜂蜜等角色。区块蜂产生的蜂蜜则具有加密数字资产意义，蜂蜜未来将按照一定的兑换比例直接兑换成数字资产，玩家需要在蜂巢星球上做任务获取区块蜂或蜂蜜。今年 3 月 20 日上线至今，Social Lending 项目 Dapp 蜂巢星球注册用户近 70 万，于 4 月 26 日上线的数字货币钱包功能使用用户超 10 万，同时支持并储存近三百个数字货币币种。6 月 6 日，Social Lending 上线了区块链借条产品，旨在通过区块链去中心化、不可篡改、可溯源的技术特性，为用户提供借条信息的区块链储存服务。

Social Lending CEO Henry 称，Social Lending 将引入社交元素，让社群、共识、数字化信任在去中心化生态系统中发挥作用。将传统法币范畴内的科技金融业务如借条、P2P 、小额现金贷、抵押贷款等镜像适配到数字经济领域。

本次融资之后，Henry 告诉记者，Social Lending 将逐步推出 BaaS 开放平台，为整个数字资产金融借贷生态，包括借贷双方、网络流量主、信用数据服务商、风控服务商、抵押担保机构、贷后管理机构、资产管理机构等提供服务，构建一个完善、合理的开放生态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。