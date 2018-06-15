TCHZ | 区块链专题论坛公布, 引发未来产业革命!

区块链正在成为继互联网之后，又一引发世界变革的科技革命。2017 年，区块链当之无愧成了最火爆的词汇之一，2018 年，“区块链+”的时代已经到来。区块链以其去中心化、点对点传输、透明、可追踪、不可篡改等特点可以确保数据的安全性和可信性，加快应用落地，助推传统产业高质量发展，加速产业转型升级。 同时，区块链技术正在衍生为新业态，成为发展的新动力，正推动着新一轮的商业模式变革。

此外，区块链与人工智能、物联网等新技术融合不断拓展技术应用新空间。区块链能弥补人工智能存在的数据共享、数据安全等问题。其本身是一个价值传输的协议，可以成为一个训练数据的交易平台，将各个企业的数据共享并互换价值。 借助区块链技术，人工智能或许将被推向又一个高潮，两者的结合将会碰撞出更多的火花。

为了能够让 TechCrunch 国际创新峰会上有更多专注细分领域、内容深入的分享和探讨，每一届的大会，我们都会和合作伙伴一块来筹备一些方向专注、极具深度的分论坛分享。今年 TC 杭州将特别设立区块链分会场。准备倾听创新型的创业公司是怎样在中心化企业巨头割据的产业中崭露头角，分得一席之地。 人工智能与区块链技术结合；EOS 引爆的热点话题和谁是下一个挑战者的讨论；区块链技术为基础的社交网络，更多精彩尽在 TC 区块链分会场。

随着 2018 年 7 月 2-3 日 TechCrunch 杭州国际创新峰会的再次临近，出席本次分论坛区块链专题的第一波嘉宾也陆续揭晓：

TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心十分之约专区