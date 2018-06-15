智慧芽完成 3800 万美元 D 轮融资，红杉资本领投 新闻

智慧芽 今日 宣布 完成 3800 万美元 D 轮融资，本次融资由红杉资本领投，顺为资本和 Qualgro 跟投。目前，智慧芽累计融资金额已超 1 亿美元。

智慧芽成立于 2007 年，该公司通过大数据和机器学习、计算机视觉、自然语言处理（NLP）等人工智能技术，为各行各业的科技企业、高校、研究院、以及政府的产业、知识产权和科技主管部门提供创新研发和知识产权全生命周期解决方案。据了解，智慧芽 2017 年全球研发经费投入总计达到 2.19 万亿美元。

智慧芽 CEO 张济徽表示：“全球的创新主体每年投入大量研发经费，其中有很大一部分打了水漂，投入研发的每一块钱并没有最大化地为企业和机构带来效益。通过大数据、机器学习等技术，智慧芽帮助创新研发负责人更精准地做出研发投资决策，提升创新研发效率以及成果的管理能力。 ”

目前，智慧芽已服务了全球 50 多个国家 8000 多家客户，涵盖生物制药、汽车、通信、电子等 50 多个行业，包括清华大学、北京大学、中科院、中国移动、中国石化、小米科技、上汽通用、商汤科技等，更有全球知名机构，如麻省理工学院、牛津大学、NASA（美国宇航局）、法拉利汽车、通用电气、西门子、迪斯尼集团等。

目前，智慧芽已在中国、英国、美国、新加坡设立 6 家分公司，组建起近千余人的国际化团队。