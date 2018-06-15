面对“死刑”，中兴几乎无牌可打

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一家拥有 7.5 万名员工、市值一度高达 200 亿美元的公司突然面临灭顶之灾，这样的情况并不多见。

然而，这正是中国电信设备商中兴当前的处境。在该公司违反美国的制裁规定，向伊朗和朝鲜转售美国的技术设备一事被曝光之后，美国总统特朗普 决定“杀死”中兴 。不过，他现在决定 不要杀掉 这家公司。但本周，美国国会又开始讨论，是否要杀死中兴。这让白宫 感到非常懊恼 ，后者认为这件事已到此结束。类似汤姆·科顿（Tom Cotton）的参议员本周表示，他们认为“ 对中兴的行为判死刑是正确的做法 ”。

在进一步展开讨论之前，我们可以回顾下事情经过。美国国会和白宫正在就中国最重要科技公司之一的命运展开政治上的讨价还价，最终决定可能将危及数百亿美元的资金，以及数以万计的工作岗位。如果说这还不是霸权，那么我真的不知道什么才算是霸权。请记住，美国政府的这两个机构目前都由同一个政党把持。

中国政府正在利用对高通收购恩智浦半导体交易一案的审批权，来推动特朗普政府在中兴一事上做出让步。特朗普政府已经听到了明确而响亮的声音，因此最终选择的处罚方式是 10 亿美元罚款 ，让这件事就此过去。

然而，美国国会并不了解这样的逻辑。这是个逻辑链，即高通成功收购恩智浦半导体，美国在 5G 技术领域的领先地位，以及中兴的生存，这几件事之间密切相关。这是一件事的三个环节，而美国国会无法理解这些环节。

目前，中兴的高管团队需要应对这样的政治气候。对中兴来说，糟糕的是这样的气候是受两党影响的，或许民主党表现出来的攻击性要比共和党更强烈。根据 The Hill 的 报道 ，美国参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）表示，挽救中兴“将向全世界所有人发出坏信号，即你可以在违反美国制裁法律的情况下逃避惩罚，我们不应该这样做”。

对民主党人来说，在贸易、国家安全和中国问题上猛烈攻击特朗普是选举年中常强大的武器。由于特朗普政府已经与中兴达成协议，因此其立场已经确定，不会更改。这使得参议员们在这个问题上可以比特朗普更加强硬。

具有讽刺意味的是，高通可能正利用在美国政治圈的力量，试图挽救中兴。需要明确，这并非来自消息人士泄露的信息，而是从战略上进行分析的结果。今年早些时候，这些游说人士保护高通，应对了博通的敌意收购。目前，高通可以尝试向国会表明，如果立法机构不停止发出这样的威胁，那么高通将遭到无可挽回的损害。

讽刺之处在于，美国国会新的贸易沙文主义也表现在高通应对新加坡博通收购的过程中。美国政府以国家安全为由叫停了博通的收购，但高通现在却在自己最重要的一笔收购中面临同样的国家安全问题。今年早些时候所表现出来的那种典型的短期政治思维将导致高通举步维艰。

除了中国政府的直接干预之外，中兴能打的牌很少。首先，根据英国《金融时报》的报道，中兴正在从中国两家银行处申请最多 107 亿美元的贷款。该公司还将履行与特朗普政府达成的协议，新增一批董事会成员。这样做是明智的，因为可以完成的协议越多，美国国会就越没有理由去杀死中兴。

中兴还有其他牌可打，其中之一是大举拓展美国市场。当然，这样的策略与该公司以往做法，以及同行业华为的做法截然相反。华为已基本被禁止进入美国市场。尽管如此，考虑到本届美国政府的优先事务，我很惊讶的是，作为和平协议的一部分，中兴没有进一步尝试将就业岗位和制造活动转移到美国本土。如果能增加他们后院的就业岗位，那么至少会有一些美国议员对中兴持支持态度。

中兴目前的另一个选项是提高公司的透明度。与华为类似，中兴的领导层依然相对不透明，而中兴也没有完整地解释该公司与中国共产党之间的关系。对中国政府和中国的经济来说，中兴是极具价值的资产。如果中兴愿意提供更多信息，并承诺未来致力于改善透明度，那么美国国会的反对势头可能就会被削弱。

但我并不认为中兴会打出这些牌，我甚至不能确定，中国政府是否真的想避免中兴的倒下。中国共产党领导层已经向中国人民发出明确信号，即不惜一切代价推动经济发展，而美国国会要求的做法正是与此相关。《纽约时报》的 Li Yuan 认为，这就是中国的“人造卫星时刻”，我认为这样的类比是恰当的。如果美国国会杀死中兴，那么并不只是一家中国大公司的死亡，这也会造成开放经济的死亡，贸易领域民族主义的重新诞生。