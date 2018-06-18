千呼万唤

一年一度端午佳节终于到来

这个假期

有爱意浓浓的 父亲节

“剁手党”沸腾的 618

全民热衷的 世界杯

以及

……

2018 TechCrunch 创新大展

展位端午节最后限时折扣价——

6 1 8 0

有一群人，他们的假期与众不同。

他们将自己的热情贡献了给所爱的事业，用自己不平凡的大脑，大胆的创新能力和对世界的展望与期待，悄悄地引领着一场改变人类未来的革命。

这场“革命”早已悄然形成。当科技正以前所未有的速度改变着我们的生活，当区块链、物联网、人工智能这些词汇越来越为人所知，当中国取得了越来越多颠覆行业的科技成就…… 全中国，乃至全球的创业者们就收到了一个信号，一个让他们团聚，以创造一场更大、更前所未有的变革的信号。

如果，你也有接收到这个信号。

那么，你就是我们一直要找的人。

至今 TechCrunch 国际创新峰会已经在中国举办 8 届，参会者从 2013 年的 3000 人到 2017 年的 8000 人，每次峰会都吸引了 200+创业公司参展，170+国内外一线媒体报道，已然成为了全球最为瞩目的创业盛会。而 TechCrunch 创新大展更是带领了上千家初创公司，和上万创业青年一起，将未来科技的无限可能，通过展会带到了从世界各地赶来参展的每一名观众面前。

智慧医疗、智能家居、消费电子、生活服务……TechCrunch 聚集了一届又一届的先锋改革者，遍布各个领域。

TechCrunch 创新大展给他们带来的，是得天独厚的媒体资源，更是独具慧眼的投资机构，他们的创新理念更是通过这个平台得以实现。他们丰硕的成果，是他们面向全世界发出的宣言——

科技创新与创业，从来就不是一个人的孤军奋战。

这里，不仅仅是独角兽，更是一群人凝聚而创造奇迹的开始！

2018 年 TechCrunch 创新大展将于 7 月 2 日-3 日在杭州云栖小镇举行。本次大展将结合当下最热六大主题——区块链、智慧生活、智能出行、机器人、国际展团、新品发布，聚集 150 个独家科创展位。现如今，大批优秀展商已加入到这场规模空前最为顶级的国际性创业盛事当中，海内外众多优秀的投资人与主流媒体正翘首期盼着这一刻的到来。

在这紧锣密鼓的最后筹备阶段，TechCrunch 向全世界，包括正在阅读的你，发出 LAST CALL!

端午最后折扣，创新大展展位由原价 12000，限时优惠至 6180！

这将是一场中国科技届前所未有的盛事。

而你，此刻正有机会，亲自参与这场奇迹的诞生。

新物种“区块链”重新定义世界

或许过不了多久，我们就会像讨论今天的互联网一样讨论区块链。区块链已经在很多领域率先完成突破，实现了从创新科技概念到多领域应用加速落地的实质性转变，这项日新月异的技术在数字货币和其他多个行业都拓展出了独特的应用价值。区块链的去中心化、无须信任、不可篡改和加密安全等特点，让数据自己独立可靠，使其所涉及的行业也越来越广。TechCrunch 杭州站邀请众多的区块链初创企业加入创新大展，在这个国际舞台上寻找机会，加强合作！

你的生活智慧, 我的“智慧生活”

2018 年是智能家居的元年，经过多年产业发展，正处于“爆发”前夜。众多家居行业引入人工智能、物联网技术、大数据、物联云等技术打造创新技术的智能生活，引领家庭进入全新智能健康、智能安全时代。智能家居的发展对我们的生活有着潜移默化的影响，它可以改变人们的生活方式，创造更便捷、更安全、更节能的生活空间。TechCrunch 杭州站诚邀极具创意的智能家居入驻创新大展的“智慧生活”专区，用你的智慧点燃未来的生活！

“智”行千里，路在未来

智能科技已然介入并渗透到人类社会的方方面面，有了人工智能技术的支持，人们的出行方式也即将迎来智能化时代。智能出行服务正在从标品向非标一步步渗透，在公共交通体系之外的私家车出行正呈现出新一代公有经济的特点。打车，租车，专车，拼车等各种出行方式，以“共享经济”和“按需服务”的模式满足了人们的不同需求。TechCrunch 杭州站期待着可以玩转“智能出行”的创新者们，在这个国际性的创新大展平台上演绎标准化与个性化的精彩融合！

智能机器人“各显神通”

在这个机器人产业高速发展的时代，机器人与智能系统将成为智慧城市的核心。在创新大展中，将会有潜水机器人、商用服务机器人、安防机器人、娱乐机器人等多款新品华丽登台！不论是商业化还是娱乐化的应用，智能机器人将逐渐进入我们生活的各个角落。TechCrunch 杭州站热忱地欢迎这些智慧社区最有想象力的产品加入到我们的创新大展中，一展风采！

国际展团“切磋大比拼”

TechCrunch 国际创新峰会今年将继续迎来包括日本、韩国、新加坡、台湾、香港、印度等多个官方国家展团，来自多个国家和地区的创新设计精品将亮相于此。这是一场跨越国界的思维碰撞，只有“走出去”“引进来”让科技跨越国界，内外兼修，科创的硕果才会日渐丰实。创新大展的国际化将会带给每个人不一样的科技体验与全新理念，TechCrunch 杭州站欢迎来自各国的酷炫科技加入到此次创新大展的国际展区，携手畅想世界展望未来！

新品领衔哪家强？

未来科技总是会让人疑惑重重，科技创业者们总是在改变着我们的世界。我们关注的并不是成为翘楚的独角兽，而是海内外还在萌芽的新生力量。 此次 TechCrunch 创新大展将展示新品大荟萃，我们欢迎各类企业带来在其领域最新研发的技术和产品，展示出尖端科技的独特魅力！TechCrunch 杭州站鼓励众多创业公司在创新大展的新品专区使出大招，用超前的科技创新带领我们一起站在未来看现在！

2018 TechCrunch 国际创新大展，

展位申请火热进行中！

6.18 申请，即可享受独家端午节特惠：

原价 12000，现价 6180！

上百优秀展商

上千初创公司

上万有志青年

全球瞩目大展

一切俱备

就等你来

!!!