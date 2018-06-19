便利 24 获红衫中国领投 1000 万美元 Pre-A 轮融资 新闻

6 月 19 日，据 新浪科技 报道，无人零售服务公司便利 24 宣布，公司已于 2018 年 2 月完成 红衫中国 领投 1000 万美元 Pre-A 轮融资，以太创服持续提供融资服务。据悉，去年 9 月份，便利 24 获得高榕资本领投的天使轮融资。

据了解，便利 24 成立于 2017 年，致力于新零售智能方向，通过以数据驱动，配合供应链，线上加线下一体化的模式，打造新零售时代的消费体验和智能社区生活圈。目前，便利 24 已帮助国内近 700 万家便利店、夫妻店享用无人零售技术，通过公司研发的低成本自助售卖设备，赋能传统门店，可延长营业时间至 24 小时，并可减少部分收银工作。同时，商户也可投放自助售卖机，实现零售空间延伸。

便利 24 创始人及 CEO 黄鸿光表示，便利 24 的直营地推模式与传统零售方式不同，直营地推模式布点效率更高，而且能够与便利店、夫妻店等小微商户实现紧密的利益绑定，现已投放点位可占到原店铺日流水 15-20% ，随着可售卖 SKU 的增加，有望进一步提升。

红杉资本中国基金合伙人孙谦表示，便利 24 的创始团队与项目匹配，零售市场也具备足够的想象空间。便利 24 项目切入了存量零售点位，可以覆盖新增场景，市场验证接受程度很高。

据介绍，便利 24 目前已进入了 13 个城市，融资之后，将拓展至全国各级城市，逐渐往三四级城市下沉。