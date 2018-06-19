微软与 Adobe 进一步合作，Office 获得 PDF 支持 新闻

Adobe 通过 官方博客 宣布，将与微软进一步展开合作，Adobe 将为 Microsoft Office 系列软件提供高级的 PDF 功能，用户可以直接通过 Word、Excel、PowerPoint 等软件创建 PDF 文档。

联机版 Office 365 也将获得 PDF 功能，此外，Adobe Sign 将更深度的嵌入 Microsoft Dynamics CRM，Adobe 将在接下来几周内开始在 Microsoft Azure 平台上托管 Adobe Sign。

微软在 2006 年推出过一种叫做“XPS”的文件格式，它是一种文档保存与查看的规范。起初，XPS 伴随 Windows Vista 一同发布，并获得 Canon、Epson、HP 等厂商的支持。当时人们认为 XPS 是 Adobe 公司 PDF 的潜在竞争对手，但 XPS 本身并不具备 PDF 拥有的动态特性。

微软在两年前开始与 Adobe 展开软件和服务方面的合作，并在今年 3 月进一步将合作扩展到中国，Adobe Experience Cloud 将通过微软 Azure（由世纪互联运营）登陆中国。