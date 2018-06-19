阿里高德城市大脑·智慧交通将落地 50 城，为用户出行省时 10% 新闻

6 月 19 日消息，日前高德地图联手阿里云在北京发布城市大脑·智慧交通战略，城市大脑·智慧交通公共服务版也首次亮相。高德集团总裁刘振飞在发布会上表示，城市大脑是驱动未来城市交通发展的新变量。城市大脑将实现交通系统中个体最优和全局最优之间的动态平衡，终局是真实世界三元素人、车、路在大脑进化中实现“无人之境”。

同时，城市大脑·智慧交通将首先在国内 50 个城市落地，预计平均为用户的每次出行节省时间 10%。高德地图副总裁董振宁介绍，构建城市大脑·智慧交通，高德地图具备数据、生态和应用三大优势，把针对政府管理部门和针对公众出行的服务有机地融为了一体。

此次发布会上，城市大脑•智慧交通公共服务版首次揭开面纱。基于高德地图与阿里云多年的技术沉淀，公共服务版为行业用户提供基础预警、智能诱导、事件管理、研判解决四大方案，实现了联动真实世界、均衡导航用户和优化信号配时三大创新功能，为政府管理调度和公众出行两端提供一体化服务。

公共服务版让城市交通的管理者更便捷地接入人工智能，利用高德地图已有的数据和人工智能算法，快速解决城市的交通问题。目前，公共服务版对合作伙伴有四大开放，包括数据开放、计算能力开放、功能开放以及人才开放，未来随着功能完善还有更多开放。

以均衡导航用户功能为例。针对交通管理中经常发生一条道路堵得水泄不通，而周围其他的道路还比较畅通的情况，该功能基于高德地图在驾车用户中的高渗透率，通过平台实现了交警对于驾车导航用户的疏导，结合交通推荐路线和规避拥堵的方式，实现动态分流，科学分配路权，避免拥堵。

据悉，阿里高德城市大脑·智慧交通将首批在北京、上海、广州、杭州等 50 个城市落地，其愿景是平均为每个用户每次出行节省时间 10%。

根据第三方机构 QuestMobile 的调研数据，截至 2018 年 3 月，高德地图日活跃用户数量（DAU）已达超 6000 万。以此推算，城市大脑•智慧交通将为用户节省的出行时间相当可观。