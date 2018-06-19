【视频】CES Asia 2018 上“大秀厨艺”是一种怎样体验 | 动点探会·下

为期三天的 CES Asia 2018 于 6 月 15 日在上海新国展中心落下了帷幕。除了常规的电视、音频等消费电子类展示，今年的 CES Asia 把更多的重点放在了汽车技术、人工智能和机器人领域这三大领域上。

多数人心中对消费电子展的印象都是各式各样的黑科技，可是在这样“高大上”的会场做牛排是一种怎样的体验。在 CES Asia 2018 启厨科技的展区，他们带来的智能热敏炉因为极强的体验感，引得众人的强势围观。记者在操作的过程中，根据智能食谱实时控制烹饪过程中的温度、时间，从而精准复现原始火候。秒变大厨之余，烹饪行为也变得异常简单。

扫地机器人算是电子展上的常客了，在机器人自主定位导航及核心传感器方面拥有数十年的相关研发经验的岚豹科技，依托高精度激光雷达、高性能定位导航的经验积累与技术的优势，对清扫路径近乎苛刻的审视。他们也力图将品质与性价比达到平衡，不再让消费者为一般技术付出过多的溢价，享受真正的高性价比产品。

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