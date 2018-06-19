专注水下机器人研发，潜行创新获深创投 Pre-A 轮千万级投资 新闻

6 月 19 日，深圳 潜行创新 科技有限公司（以下简称潜行创新）宣布获得深创投 Pre-A 轮千万级投资。

据了解，潜行创新是一家致力于水下机器人产品及解决方案的研发和生产商，公司成立于 2016 年，此前已经完成数百万天使轮投资。其产品 GLADIUS 是一款用于水下摄影/摄像、监测与探索的民用消费水下机器人，能够潜入水下 100 米进行 4K 视频/1200 万像素的超高清拍摄。

据悉，潜行创新是深创投在该领域的第一笔投资，至于投资原因，深创投方面给出了如下理由：

1、团队优势：潜行创新是一家能够快速实现从研发到量产的企业。初创团队成员属于二次创业，成员均来自华为、LG、中船重工的潜水爱好者与专家级别技术极客，具有丰富产品开发与应用经验。相比其他竞争对手常规需要 2-3 年从研发到量产，潜行创新实现一年左右从研发到大规模量产。

2、技术优势：潜行创新的水下机器人技术在业内拥有两个独特优势。首先，针对行业普遍采用的全线缆控制方案，潜行创新采用独特的半缆技术，通过浮标集成无线模块，浮标可入水实现与地面 100 米无线通信，有效拓展了水平操控距离问题。另外，为了解决水流稳定性问题，GLADIUS 采用流线型机身和中性浮力设计，以及 2+2 的推进器布局设计和自稳控制算法，保证产品运行过程阻力更小，抗流稳性更好，控制更简单，此结构布局和自稳控制技术在行业上处领先地位。

3、成本优势：潜行创新现有产品 GLADIUS 的众多核心部件均为自主研发，且团队拥有多名来自 LG、富士康的供应链专家，在产品整体成本上有较强优势。而且目前自建工厂已于 6 月开始运营，在整体成本和品控管理方面进一步形成优势。

最后值得一提的是，潜行创新表示他们的产品已销往海外几十个国家和地区，累计销售额达数千万，其中，GLADIUS 在 2017 年 3 月登陆美国众筹平台 Indiegogo，并在两个月内成筹集 50 万美金。

潜行创新表示，他们已成功在多个国家和地区建立了经销商渠道及本地化售后网点，形成了较为完备的销售与服务体系。

注：融资额由机构或企业提供，动点科技不做任何背书。