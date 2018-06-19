iOS 12 将向 911 紧急响应中心自动分享报警者的位置信息 Apple

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苹果日前 公布 了一项 iOS 12 新功能，今年晚些时候，美国用户拨打 911 时将会自动将自己的位置发送给紧急事件处理中心。此举旨在解决手机拨打紧急服务时的报告所处位置问题——大多数情况下，报警者会因紧张等因素难以第一时间说出紧急情况所发生的位置。

大约有 80% 的 911 报警电话来自手机，这也就是为什么这一功能如此重要。

2015 年，苹果推出了 HELO（Hybridized Emergency Location，混合紧急情况位置系统），该系统运用 GPS 和 Wi-Fi 接入点估计来电者的位置。现在，苹果表示还将使用 RapidSOS 的基于互联网协议的数据管道来安全地与 911 中心共享 HELO 位置数据，以进一步缩短响应时间。

苹果还指出，FCC（联邦通讯委员会）要求移动运营商在 2021 年前至少达到现有耗时的 80％ 来定位 50 米范围内的呼叫者。苹果的定位服务目前高于此标准，911 紧急响应中心也将获得相同的准确度。

苹果强调新功能的数据隐私性。用户位置数据不能用于非紧急用途，并且只有 911 中心能在通话期间访问用户的定位信息。

在本月初的 WWDC 上，苹果没有公布这一 iOS 12 功能。通常情况下，新 iOS 的正式版会在每年 9 月份推出，新的 911 报警定位功能应该会同步上线。

“公众在紧急情况下依靠 911 中心，我们相信他们应该拥有可用的最佳技术，”苹果首席执行官 Tim Cook 在关于新功能的声明中表示。 “当每一秒都很重要时，这些工具将帮助第一响应者在我们的客户最需要帮助时联系他们。”