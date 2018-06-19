京东到家宣布 618 销售额达到去年 5 倍 新闻

6 月 19 日消息，京东到家今日宣布，今年 618 京东到家当日销售额（GMV）达到了去年同期的 5.1 倍，全业态销售额和订单量均实现爆发式增长。

今年 618，京东到家启动首个线上线下全域联动的 618 年中大促，共有包括沃尔玛、永辉、华润万家、步步高、永旺、百佳、卜蜂莲花、人人乐、京客隆、全家、罗森、7-11、百果园、鲜丰水果在内的 10 万多家实体零售门店参与，涵盖大卖场、超市、社区生鲜店、便利店、药店等多种业态，覆盖全国近 40 个城市的 4.5 亿人口。

京东到家不仅赋能零售商超，同时也为平台上全国 90% 的头部连锁医药商家深度赋能，带来流量的同时，通过深度的系统对接帮助门店实现数字化转型。今年 618，入驻京东到家的知名连锁药店大参林销售额达去年同期 4 倍；瑞澄达去年同期 3 倍；怡康达去年同期 18 倍。

除此之外，京东到家履约效率相较去年同期也有了很大提升，在保持高效末端配送的同时，每笔订单的平均拣货时效缩短至几分钟以内，在 618 大促期间，平台上部分零售商超门店的线上销售额占比已经超过了门店整体销售额的 50%。

京东到家在物流端也开发了全国领先的大数据智能调度系统，基于自身的技术能力和 AI 智能算法，对海量订单进行大数据处理和动态优化，实时匹配 450 多万注册配送员、10 多万门店和数亿个人用户，确保每笔订单都能得到最高效的配送。此外，京东到家还通过覆盖全城的仓配一体化网络，提高了货物分派效率，让物流作业更简洁高效，确保了服务稳定性。

达达-京东到家 CEO 蒯佳祺表示：“京东到家之所以能成功开展首个线上线下全域联动的 618 年中大促，并取得了 GMV 达去年 5 倍的佳绩，源于我们长期与合作伙伴一起不断追求极致价值的结果。我们与中国最优秀的零售伙伴们建立了深度的互信和扎实的合作，京东到家通过高效的零售赋能，大幅提升合作伙伴的数字化和电商水平，增销售、降成本、提效率，实现转型升级，最终实现共同的双赢。”