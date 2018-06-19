Square 获得纽约州加密货币牌照，可提供比特币买卖服务 区块链

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据 路透社 报道，由 Twitter CEO Jack Dorsey 创办的移动支付公司 Square 日前获得了纽约州金融服务厅（New York State Department of Financial Services）颁发的名为“BitLicense”的的加密货币牌照，使得该公司的 Cash 应用可以向纽约州居民提供合法的比特币买卖服务。

这让 Square 成为第 9 家获得纽约州金融服务厅颁发该牌照的公司。据了解，Square 同时还持有纽约州金融服务厅颁发的汇款牌照。

纽约州是美国对加密货币企业监管最严格的州之一，自 2015 年 6 月开始，该州要求开展虚拟货币业务的公司必须获得牌照才能提供相关交易服务。

Square 总部位于旧金山，成立于 2009 年，该公司最著名的产品是一款帮助中小企业接受信用卡付款的设备。Square 于 2014 年开始允许商家接受比特币支付，并在今年 2 月为几乎所有使用其 Cash 应用的用户提供比特币交易方式。

Dorsey 此前表示，比特币将成为世界单一货币 ，他说：“世界最终将拥有一种货币，互联网将拥有单一货币。我个人认为它会是比特币。”他还指出，目前比特币交易速度慢，成本高，这使得它很难作为交换媒介，但随着越来越多的人拥有比特币，这些问题最终会消失。