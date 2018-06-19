直播+短视频，优酷 UC 联手打造最全世界杯内容专区 新闻



世界杯进入第五个比赛日，瑞典韩国之战引发点球争议，英格兰、比利时两强不出意料的首场告捷。在手机上随时随地观看精彩赛事同时，优酷、UC 用移动互联网创新玩法搭台，提供了线上给球队打 Call、为胜负互怼的开聊嗨点，让球迷们一起享受每个看球的夜晚。

本次世界杯，优酷拿到赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益，UC 则获得央视授权的世界杯赛事、集锦、花絮等短视频播放权，共同提供了赛事直播、视频点播、短视频、图文等全景式观赛场景。

在优酷看高清直播，在 UC 看精彩短视频，球迷可以享受的手机观赛玩法不仅如此：

优酷充分利用了互联网平台的技术优势和特性，将组队吐槽的模式引入到直播中，在保证用户随时随地免费看直播的同时，拥有更多释放激情的场景体验。

在汇聚世界杯短视频内容的 UC 上，球迷欣赏精彩进球意犹未尽之时，还可以参与不同主题的有奖小视频拍摄活动。用户用手机镜头记录下自己的世界杯态度、接受球星发出的跟拍挑战，明星面对面视频聊球。

随着赛程推进，优酷的跨界解说天团、明星加盟的自制节目，将不断升咖加码。UC 邀请的阿扎尔、保利尼奥等知名球星，以及柳岩、李沁、宋芸桦、熊梓淇、朱星杰等娱乐明星，也将一一登场。这些都将给球迷带来更多的惊喜互动交流机会，在手机前感受到组团看球、畅所欲言聊到爽的激情。

“我们希望这次世界杯的运营能体现出阿里的特色，希望因为有阿里，有优酷这个互联网平台，能够在这个夏天给喜欢世界杯的用户一个更加立体的体验世界杯的感觉。”阿里文娱集团轮值总裁兼大优酷总裁、阿里音乐 CEO 杨伟东表示。