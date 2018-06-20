爱回收发布二手电子产品代拍平台“拍机堂”，正式进军国际市场

在各大手机品牌纷纷将视角转向海外市场的时候，其背后专注回收的平台也开始在这领域开疆拓土，将自己的运营能力和模式进行输出。6 月 20 日， 爱回收 发布了自助回收机和二手电子产品代拍平台“拍机堂”，并正式进军全球市场。

据了解，爱回收自助回收机（题图）采用全自助形式，配合芝麻信用的风控体系，为用户提供自动回收，当场预付部分回收款，三天内完成交易的回收体验。

爱回收副总裁倪春表示，无论是无界零售亦或是新零售，其本质都是是对“人”、“货”、“场”的重构。爱回收自助回收机将以往的“人”找“场”变更为“场”找“人”。“预计到 2019 年，自助回收机将会实现每天一万台的回收量，为爱回收带来 15-20 亿的年交易规模增长。”

据官方介绍，爱回收自助回收机已在线下安装了近 2000 台，并和链家、京东无界零售体系、中国电信、中国联通、家乐福等达成合作，未来将全线进驻其线下门店。

来自 IDC 及 GFK 的数据显示，2017 年全球手机出货量超过 15 亿台，并且二手手机一般会经历 3~4 次周转，存量市场达到万亿元规模，潜力巨大。

拍机堂便是爱回收发布的为全球二手电子产品供需双方提供处置、标准定级和收购服务的二手电子产品代拍平台。与此同时，爱回收以及”以中国为起点，以全球二手数码自由贸易市场为节点，以拍机堂为载体，拓展全球二手数码产业链”的未来战略。

目前爱回收已通过投资或战略合作形式，在中国香港、迪拜、迈阿密、印度、俄罗斯、巴西等全球主要二手数码自由贸易市场进行布局，通过拍机堂输出标准体系和运营能力，赋能当地合作伙伴。官方称拍机堂上线仅半年时间，单月交易规模接近 3 亿元。

据悉，爱回收自 2013 年首家门店开业至今，已在北京、上海、广州、深圳、成都、杭州等 20 余座一二线城市开设了 260 余家线下门店。爱回收 CEO 陈雪峰表示，以爱回收目前每个月新增 20 家门店的速度，在 2018 年末，爱回收总门店数将达到 400 家左右。同期这个数字会随着自助回收机的铺设变成五位数。

爱回收网于 2011 年 5 月上线，2012 年年初获得晨兴资本的 200 万美元 A 轮投资；2014 年 7 月获得世界银行旗下投资机构 IFC 与晨兴资本的 1000 万美元 B 轮联合投资；2015 年 8 月，爱回收获得 6000 万美元的 C 轮融资 ，由天图资本领投，京东、景林资本跟投，之前的 A 轮 B 轮投资方晨兴资本和世界银行旗下投资机构 IFC 继续跟投；2016 年 12 月，它又完成了 4 亿人民币的 D 轮融资 ，由凯辉基金和达晨创投联合领投，天图资本、京东集团、晨兴创投、景林投资、前海母基金等新老股东均参与跟投。