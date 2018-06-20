百度交通研判平台 2.0 上线，推出一体化警务服务 新闻

近日， 百度地图 新版实时交通监测与研判分析平台 2.0 正式上线。据了解，该版本经百度地图团队和成都交警共同研讨、打磨，重点对“系统设置”、“智慧事件”及“智慧信号”三大模块进行了升级，推出一体化警务服务，同时举行全警应用培训。这标志这百度地图与成都交警在探索互联网+交通管理、交警勤务改革等方面的进一步合作。

“系统设置”升级之后，成都交警在操作时可进行多级业务辖区设置和自定义权限，满足交管局、分局、大队和警务区四级树状组织管理。不同层级的交警根据个性化业务界面，便于以辖区为节点进行路况预警预测、警情处理跟踪与勤务考核工作。“智慧事件”升级之后，交警可利用百度地图路况、轨迹等大数据及时发现拥堵源头，根据信息判断为常规拥堵、高疑似事件或异常事件。与此同时，公众也可通过百度地图客户端上报交通事件，增加交警获取情报的重要来源。此外，此次升级还为信息发布审核岗位的管理者增加了审核功能。最后，在“智慧信号”方面，百度交通研判平台 2.0 可提供包括拥堵指标分析、流量指标分析、路况回放、时距图等在内的路口多指标排行，为信号配时工程师和信号管理者提供智能化的分析工具。

据悉，百度已陆续为全国百余家合作交警部署升级交通研判平台 2.0 ，利用路况、轨迹等大数据资源，为交通管理者提供数据支撑和业务工具。

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