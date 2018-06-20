BitTorrent 作价 1.4 亿美元，区块链公司波场创始人孙宇晨接盘 新闻

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BitTorrent 是最早提出围绕分布式计算架构来分发和存储数据概念的公司之一。TechCrunch 网站了解到，这家公司以 1.4 亿美元的现金价格卖给了孙宇晨（Justin Sun）及其区块链媒体创业公司波场（Tron）。

《综艺》杂志昨天报道称 ，孙宇晨收购 BitTorrent 的交易已在上周完成，但并未透露交易价格。此前有传言称双方正在就收购事宜进行谈判，而且这种说法已经至少传了一个月。

根据 TechCrunch 掌握的信息，股东们现在已经拿到了一份合同，要求他们在上面签字。我们还了解到，有些人仍然对交易条款提出异议，因为不止一人宣称他们是孙宇晨与 BitTorrent 谈判的中间人，而促成这笔交易的人将会获得额外的报酬。知情人士透露，考虑到 BitTorrent 很长一段时间以来一直在寻找买家，这种争论确实不太可能让这笔交易泡汤。

BitTorrent 最近表示 ，该公司产品的用户约为 1.7 亿。目前，这些产品包括其主要客户端以及 BitTorrent Now，后者专注于视频、音乐和其他创意内容。BitTorrent 号称，在正常情况下，BitTorrent 协议每天支持着全球最多 40% 的互联网流量。

波场是区块链创业公司领域的新成员之一。波场由孙宇晨创建，此人先前曾在 Ripple（一种建立于区块链技术基础之上的结算系统）工作。波场表示，其使命是创建“一个真正分散的互联网及其基础设施”，这其中就包括创建自己的加密货币 TRX。TRX 似乎是专门针对整个娱乐行业的加密货币。根据 这份文件 ，波场已计划将 TRX 当作一种付费购买其网络内容的方式。

波场也只是一个交易平台而已。该公司已经推出了 MainNet 分布式账本进行交易，而自家 TRX 则从本周晚些时候开始迁移到 MainNet。 波场表示 ，所有 TRX 的市值目前都在 46 亿美元以下，单个 TRX 波场币的价值约为 0.045 美元。

波场、孙宇晨以及 BitTorrent 代表均未对我们的评论请求做出回应，因此波场打算如何使用 BitTorrent，目前尚未获得完全确认。但是，一位股东向我们透露了波场的两个计划。首先，它将被用于使波场业务“合法化”——该业务曾经遭遇了一些非议：它被指控在技术开发中抄袭了 FileCoin 和 Ethereum 的设计。其次，BitTorrent 作为一个潜在网络帮助进行挖矿，进而充分利用 BitTorrent 的 P2P 架构和广泛的用户网络。

此次收购将让 BitTorrent 动荡却又有趣的生活告一段落。BitTorrent 于 2004 年由布拉姆·科恩（Bram Cohen）和阿什温·纳温（Ashwin Navin）创立，旨在对 P2P 网络技术进行商业化，将其作为一种共享和存储文件的方式。

在探索分散式网络体系结构如何用于共享、存储和备份数据方面，BitTorrent 堪称是“拓荒者”——分散式体系结构将网络中的所有机器作为节点，这与当今在技术领域处于主导地位的基于服务器的体系结构截然相反。有人认为，这是一个从整体上讲更为安全的系统，因为没有中央资料库给黑客以可乘之机。

然而，BitTorrent 还成为“文件共享”的代名词，它兼具随之而来的所有优点和缺点。最值得注意的是，它自我定位为一个对创作者友好的平台，主动购买内容版权，创建一系列基于 P2P 协议的产品，与用于非法分享版权文件的行为进行了长期的斗争。在美国国家安全局（NSA）监控丑闻达到高潮之际， 它还利用其架构表明了对互联网隐私的立场 。

虽然 BitTorrent 已经有了收入——自 2008 年以来就一直没有再融资——但该公司围绕这项技术建立长期、更大规模业务的战略，却从未取得真正的成功，这让投资者和其他一些人很失望。在 BitTorrent 领导层寻找杀手级应用的过程中，既定战略未能实现导致其管理模式 多次发生变化 ，同时产品设计也经历了几次调整。不过，BitTorrent 在早期产品方面所做的一些尝试仍然留存至今：BitTorrent 企业服务被分拆成一家名为 Resilio 的独立公司，由 BitTorrent 前任首席技术官兼首席执行官埃里克·科林格尔（Eric Klinger）领导。

令人颇感兴趣的是，科恩和纳温仍然遵循着分散式运营轨迹，这种运营特点导致区块链的崛起，也让 Tron 将目光投向 BitTorrent。科恩正在建造“对环境友好的”加密货币 Chia，而纳温作为测量与分析服务提供商 Samba TV 的首席执行官， 正在开发加密货币 ，以激励用户分享更多的收视率数据。

尽管目前基于区块链的分散式体系结构相当流行，但据我们了解，BitTorrent 其实一直在寻找买家。一位知情人士很早以前就告诉我们，Akamai 和 Rovi（现已更名为 TiVo）都曾考虑过收购 BitTorrent，但最终都无果而终。相反，Akamai 后来收购了 BitTorrent 的竞争对手 Red Swoosh（这是特拉维斯·卡兰尼克在 Uber 之前创立的第一家创业公司），而 Rovi 则在自己既定的轨道上发展。PitchBook 的数据显示 ，该公司融资总额约为 6000 万美元。PitchBook 数据还表明，该公司在巅峰时期的估值达到 1.45 亿美元左右，投资方包括 DCM、Accel 和 DAG。