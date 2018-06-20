谷歌与 Uber、福特等联盟， 研究无人驾驶带来的社会影响 新闻

据 VentureBeat 报道 ，多家正研究、设计和测试无人驾驶汽车的公司组成了“交通创新与机遇伙伴关系”( PTIO ) 联盟，这是个非盈利政策组织，旨在赢得决策者和公众的青睐。创始成员包括福特、丰田、戴姆勒等老牌汽车制造商，谷歌旗下的 Waymo、Uber、Lyft 等科技巨头，以及 FedEx 和美国卡车运输协会等物流供应商。

报道中称，据美国汽车协会 ( AAA ) 的调查显示，多达 73% 的美国人表示害怕乘坐无人驾驶汽车，而无人驾驶汽车预计将导致 100 多万司机失业，包括出租车司机、校车司机和 Uber 司机。PTIO 的目标是减少乘客和司机对无人驾驶汽车的恐惧，以应对即将到来的无人驾驶时代。

PTIO 的执行董事莫林·韦斯特法尔 ( Maureen Westphal ) 表示，PTIO 最重要的议程就是对工人和公众安全的关注，部署无人驾驶的同时也要确保公众获得更好的就业机会。目前，PTIO 正计划与向无人驾驶汽车过渡的相关利益方接触以谋求更完善的解决方案。

据悉，PTIO 并不是第一个此类联盟。2016 年，谷歌、沃尔沃、Lyft 和 Uber 成立了无人驾驶安全街道联盟（Self-Driving Coalition for Safer Streets），该组织旨在“与立法者、监管机构和公众合作，实现无人驾驶汽车的安全和社会效益”。韦斯特法尔表示，PTIO 的重点不是关于无人驾驶汽车的法律，而是无人驾驶将带来的社会影响。

图片：123RF