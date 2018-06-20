韩国最大数字货币交易所 Bithumb 被黑客盗走 3200 万美元加密货币 区块链

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据 韩联社报道 ，韩国虚拟货币交易所 Bithumb 在本周三称被黑客盗走了价值 3200 万美元数字货币，并称这次损失由交易所 Bithumb 自身承担。Bithumb 官方公告表示，钱包安全问题日渐严重，提醒用户在交易所正式通知之前不要存款，在钱包完成升级之前，所有存款将不会进入用户钱包。

据了解，Bithumb 是世界五大比特币交易所之一，同时也是韩国最大的数字货币交易所，占韩国比特币市场份额 75.7% 。受 Bithumb 被盗影响，当天数字货币交易价格出现大梯度下滑， 比特币 下跌 1.94 %，至 6606 美元。

据悉，Bithumb 的被盗也并非黑客攻击虚拟货币交易所的首案。早在今年 1 月 26 日，日本最大的加密货币交易平台之一 Coincheck 公司就对外宣布，该平台被黑客攻击，损失价值 5.33 亿美元（约合人民币 34 亿元）的加密货币，这也成为目前金额最大的数字货币被盗事件。4 月 13 日，印度比特币交易所 Coinsecure 平台上，被黑客窃取了 438.318 个比特币，价值 330 万美元。网络安全公司 Carbon Black 的调查数据显示，2018 年上半年，被盗的加密货币价值累计已达约 11 亿美元。Carbon Black 透露，窃取加密货币并非难事。犯罪分子主要利用所谓的“暗网”来实施大规模的加密货币盗窃。

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