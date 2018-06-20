从信息化时代到互联网时代，再到如今大幕初启的数字化时代，各个行业的科技创新难度不断加大，需要科技创新领军人物引领创新团队去实现创新目标。他们是翻滚浪尖上的“掌舵人”，立足于热门行业的最高峰，纵览天之广、地之大、山之高、海之深，以与众不同的眼光，在创新中保持领先的地位。创新之路一定是不平坦的，但热门行业的引领者却敢于逆水而上，抓住科技变革的脉搏，最终完成精彩蜕变，绽放出更加夺目的光彩。 在即将到来的 TechCrunch 国际创新峰会，你将看到这些引领科技各行业发展的伟大领军人物，如何以卓越的战略远见和超群的领导才能，在颠覆性的科技革命中脱颖而出！

热门行业领军人物： 商汤科技联合创始人 徐冰 、旷视科技总裁 付英波 、快的打车创始人/泛城资本创始人 陈伟星 、探探联合创始人 王宇 、触宝输入法联合创始人 王佳梁 、Castbox 创始人 王小雨

徐冰

商汤科技联合创始人、副总裁。

徐冰负责商汤科技投融资事务，参与公司战略决策，制定商汤科技长期发展计划，推动公司成为全球融资额最高的人工智能独角兽企业。徐冰在投融资方面成就显著，他主导了商汤科技的多轮融资。同时，徐冰还负责商汤人工智能产业基金的设立和管理。截至目前，商汤科技总融资额超过 16 亿美元，估值超过 45 亿美元。

付英波

旷视科技总裁

付英波先生具有 10 余年移动互联网及云计算领域技术及管理经验，曾先后就职于美国艺电（EA），微软等多家世界 500 强企业，从事技术，销售及战略业务合作等工作。在美国艺电（EA）工作期间, 领导 EA 数字平台部门中国区工作，参与了多个顶级产品包括《极品飞车》，《FIFA Online》，《模拟人生》在中国区的成功发行，两次获得 CEO Award。在微软工作期间，担任微软首席战略业务顾问，致力于拓展微软与国内企业，政府在企业应用，互联网及网络应用平台，云计算平台战略合作业务及微软合作伙伴生态系统的建设工作。2016 年 9 月正式加入旷视科技 Face++担任合伙人兼总裁，负责旷视科技公共业务群组的战略规划，销售营收，市场拓展，渠道建设等工作。Face++在 2017 年 10 月宣布完成 4.6 亿美金 C 轮融资。

陈伟星

泛城控股有限公司董事长，泛城资本董事长，“快的打车”创始人

曾获 2015 年第 19 届“中国青年五四奖章”、《福布斯》中国 3030 创业者等荣誉。一直秉持着“服务技术创新 共建未来生态”的理念，专注于投资区块链、互联网金融、大数据、AI、IOT 等领域，重点发现、整合并投资“超级独角兽”项目。已投资车和家、新潮传媒、51 信用卡、氪空间、老虎证券、UT 斯达康等 80 余家海内外优秀创业公司；同时，公司在布局区块链领域的生态建设，已投交易量全球排名第一的交易所币安 Binance、交易量全球排名第五的交易所火币 Huobi，虚拟币全球排名前 20 名的量子链 QUTM、唯链 VeChain、波场币 TRON 等近百个区块链相关项目。

王宇

探探联合创始人兼 CEO，连续创业者。

出生于北京，7 岁随父母移民瑞典。计算机科学、工业经济学理学双硕士学位。2007 年回国，开始第一个创业项目 P1 时尚社区。 2018 年 2 月，陌生人社交应用陌陌宣布收购探探，金额超 6 亿美元。

王佳梁

触宝输入法联合创始人

上海交通大学通信与信息系统专业硕士。2008 年，王佳梁联合创立触宝。触宝旗下有两款产品，触宝电话和触宝输入法。触宝电话用户数突破 5 亿，日活跃用户 5600 万；触宝输入法全球用户量超过 6 亿，日活跃用户 9000 万。已完成 D 轮 1 亿美元融资。 2009 年 2 月 MWC 巴展上，触宝成为历史上首个荣获全球移动通信系统协会 (GSMA) 全球移动创新大奖总冠军的中国企业。同时，王佳梁被达沃斯世界经济论坛评为“全球杰出青年”代表，受邀参加了 2012 年在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛。2015 年 12 月，王佳梁获评“上海 IT 青年十大新锐”。2016 年 12 月，王佳梁获得“2016 中经年度新锐人物”称号 。

王小雨

Castbox 创始人

毕业于北大心理学系，自学技术和编程成为国内最早的个人安卓开发者，曾经独立开发过一款游戏，一度杀进泰国游戏排行榜前三甲。大学毕业后，加入谷歌，在 Google 的中国、日本和爱尔兰办公室工作了四年，帮助中国和其他地区的移动应用开发者在全球市场拓展业务和变现。王小雨创立的播客应用 Castbox 融资总额已经达到 2950 万美元，其安装量已经达到 1500 万次，在全球的日活跃用户数达 180 万，用户留存率高达 50%。

徐冰对话：扛鼎中国人工智能

7 月 2 日 10:25 – 10:50

如今，我们正身处第四次工业革命当中，人工智能和云计算正是信息技术变革的主要推动力。人工智能已发展多年，敏锐的企业家早已嗅到行业即将洗牌的味道。而中国正在全球的人工智能舞台上迅速升起，中国在全球人工智能产业的影响力与日俱增，越来越多的全球人工智能专家与学者们，都在赶赴中国的人工智能盛宴。

中国是当今世界最具创新活力的市场，来自中国的科研力量正在引导全球人工智能发展的最前沿。作为中国人工智能科研力量代表的商汤科技，目前是国内该领域，技术团队规模最大、商业化订单、收入及融资额最多的公司。其一直秉承“坚持原创，让 AI 引领人类进步”的理念，希望通过对人工智能技术，特别是对计算机视觉和深度学习技术的研究和应用，增强人类视觉，提高生产效率，为人们带来便捷；激发人类的创造力，为人们带来快乐、鼓舞和激励。 商汤科技联合创始人徐冰将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话：扛鼎中国人工智能，看中国人工智能如何搅动全球风云！

付英波对话：智能识别

7 月 3 日 9:55 – 10:20

一只小小的蝴蝶扇动翅膀便可能引发美国德克萨斯的一场龙卷风，如果机器人拥有了感官感觉，当他们睁开了双眼看世界，会给我们的生活带来怎样的颠覆呢？人工智能在过去几年里有着强劲的发展。在未来，智能识别将会是人工智能的下一个前沿领域。智能识别是赋予机器一双眼睛，让冰冷的机器看懂这个多彩的世界。

“先让机器看懂世界，再让世界真正思考”是旷世科技成立的初衷。作为全球机器视觉人工智能行业领跑者，旷视科技 Face++以深度学习和物联传感技术为核心，致力于为企业级用户提供全球领先的人工智能产品和行业解决方案。目前旷视科技已经真正地将人脸识别技术进行商业化，从支付宝到平安信贷，全社会兴起一股“刷脸”的热潮。旷视科技 CEO 付英波将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话智能识别，深度剖析智能识别技术为行业创造的所有点滴成效。纵然征途是星辰大海，旷世也将为了人工智能终将带来的一切美好不断前行！

陈伟星对话：始于区块链

7 月 3 日 11:40 – 12:05

在网约车遭受社会信任危机的时候，颇为火热的区块链技术正试图在打车服务领域落地。区块链技术应用到打车领域，能够形成一种全新的经济模式。如果区块链打车平台问世，中心化的打车平台可能被去中心化的区块链技术颠覆。区块链本身具备有去中心化、透明性、开放性、自制性、不可篡改性的优势，而在打车当中，透明性和开放性可以很好的运用到。

快的打车创始人陈伟星认为区块链是用来创造信用的技术，而不是创造实际财富的工具，他表明想以打车应用开始，通过区块链技术打造一个生活服务平台。“区块链+打车”的确为出行服务拓展了新的方向，如果成功落地，也将一定程度上改善目前滴滴一家独大的情况。前不久，陈伟星的“打车链”计划终于正式发布，正式命名为“VV Share”。 更值得期待的是，快的打车创始人/泛城资本创始人陈伟星将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话：始于区块链。区块链打车不是梦！

王宇对话：年轻人都热爱的社交

7 月 3 日 15:10 – 15:35

纵观近几年的移动互联网应用市场, 最受欢迎的当属社交类 APP 软件，随着大众生活需求的不断深入与拓展，以相亲、交友为目的的探探 APP 杀出重围，成为垂直类社交 APP 中的一匹黑马，受到大众的极度热捧。

“左滑右滑、互相喜欢才能聊天”是王宇对他的探探最言简意赅的介绍。创建探探的初心，就是为了“向曾经的网恋致敬”，致敬当年的 QQ，希望探探为今天的年轻人创造一个更适合认识新朋友的社交平台。一个好的产品，一定是能够以最快的速度，以最精准的方式来击中人性的那个点。探探联合创始人王宇将在 TechCrunch 杭州创新峰会的主会场对话：年轻人都热爱的社交，看人性与科技究竟能碰撞出什么样的火花！

未完待续，更多主题将震撼揭晓！

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TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心