EA 手游《模拟人生：畅玩版》将在 App Store 中国区下架 新闻

EA（艺电）旗下手机游戏 《模拟人生：畅玩版》（The Sims FreePlay）突然在游戏中向中国玩法发布公告称，为遵守相关规定，这款游戏将从 2018 年 7 月 5 日起在中国商店下架。

公告称，下架以后，如果用户已经在设备中安装了《模拟人生：畅玩版》，那么将可以继续玩这款游戏，但无法进行更新或购买游戏内容。由于停止更新，游戏在未来也可能停止运作。如果用户删除游戏或转移到新的设备，那么将无法再次下载。

EA 的公告强调了《模拟人生：畅玩版》始终致力于在游戏中涵盖不同的价值观，“让它像我们的模拟人生社区一样尽可能广泛而多元！这对我们很重要”。打开 EA 官网关于这款游戏的页面，将被重定向到一个错误页面，并显示“抱歉，此游戏尚未在中国发行。”

《模拟人生》（The Sims）系列是由 Maxis 和 The Sims Studio 开发，并由 EA 出版的视频游戏，也是 EA 旗下最著名的游戏之一。玩家可以通过创造“市民”并与游戏中的虚拟人物进行互动。《模拟人生：畅玩版》是 EA 旗下 Firemonkeys Studios 推出的免费游戏，分别在 2011 年和 2012 年登陆 iOS 和 Android 平台。

中国广电总局在 2016 年 5 月 24 日颁布公告，要求移动游戏需要 通过广电总局的审批才能发布 ，当时苹果也向开发者发布通知，要求提供批准号码和批准日期。

图片：EA