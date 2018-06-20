小米推迟 CDR 发行申请之后，在港 IPO 规模至多 61 亿美元 新闻

据 彭博社报道 ，小米决定分步实施在香港和境内的上市计划之后，在香港 IPO 规模至多 61 亿美元，IPO 定价区间在 17 至 22 港元。知情人士透露，小米最早计划这周四开启 IPO ，计划发行 21.8 亿股股票。对此，小米驻香港的外部代表未做出回应。

据了解，今年五月底， 有消息称 小米定于 2018 年 7 月 16 日在上海证券交易所发行中国存托凭证（CDR），成为中国首家 CDR 企业。 并称 7 月 9 日，小米将进行 CDR 和香港 IPO 定价，于 7 月 17 日在香港证券交易所发行 IPO。然而，上周监管部门曾向小米发出了关于 IPO 定价的 80 多个问题，包括基于最新招股书要求小米澄清其身份及核心业务的情况。 小米已经决定分步实施在香港和境内的上市计划 ，即先在香港上市之后，再择机通过发行 CDR 的方式在境内上市。

今年年初，小米曾被估值 1000 亿美元，此后来自 JP 摩根和瑞信的分析师给出了小米 940 亿美元和 920 亿美元的价值。今年 5 月， 小米非正式估值又被定为 700 亿至 800 亿美元 。6 月 19 日据路透社报道，小米已将公司估值下调至 550 亿到 700 亿美元之间。