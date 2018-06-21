彭博：苹果 9 月发售 AirPower，运行精简版 iOS 系统 Apple

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据 彭博社 援引多名知情人士消息，苹果将在今年 9 月正式发售 AirPower 无线充电座。知情人士称，苹果已经在最近几个月加速对 AirPower 的测试，并将它作为在办公室的主要充电设备。

除此之外，AirPower 采用苹果专门为其设计的芯片，并运行一个精简版 iOS 系统，以便于执行设备上的电源管理并与设备配对。

知情人士透露，苹果计划让台湾代工厂商和硕（Pegatron）负责 AirPower 的生产，和硕也制造了一些 iPhone。

有熟悉苹果公司工作的人士透露，苹果设计师最终希望移除 iPhone 的大部分外部端口和实体按钮，其中也包括充电器接口。在 iPhone X 的开发过程中，苹果完全移除了有线充电系统，但这在当时是不可行的，因为无线充电依然比有线的速度慢，而且提供一个无线充电器也将导致手机的价格被提高。

AirPower 能够同时为 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 进行无线充电，并且在充电时不需要对准固定位置。苹果在去年 9 月宣布推出 AirPower 无线充电座 ，当时苹果营销总监 Phil Schiller 表示，AirPower 将在 2018 年开售，此后苹果鲜少在公开场合提及 AirPower。

知情人士称，苹果原计划 2018 年 6 月发售 AirPower，但由于技术方面的原因，不得不推迟到 9 月。