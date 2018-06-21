Bose 推出助眠耳机，进军睡眠市场 新闻

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如果有人告诉你，35% 的美国成年人 每晚睡不到 7 小时，那么你会知道自己的睡眠出了问题。这个睡眠时间听起来确实不足。我自己的睡眠情况也不是很好，我也从来不相信那些号称能让情况变好的小玩意。

睡眠不足每年 给美国经济造成 4110 亿美元的损失 。这不利于你的健康，而且会把你变成没有人想要搭理的垃圾。因此很自然地，Bose 想要参与到这个领域。明天，该公司将推出新产品 SleepBuds。这是 Bose 首次尝试通过耳机帮助人们入睡。

这款无线耳塞是 Bose 近期收购 Hush 取得的成果。Hush 是一家位于圣迭戈的创业公司，曾推出过价格 150 美元的“智能耳塞”。通过这笔收购，Bose 将获得 Hush 的专业能力，将所有必要部件都封装到尺寸很小的产品中。这样的产品可以舒适地留在耳中，即使佩戴者躺下，压在这侧的耳朵上。最终硬件只有大约一美分硬币的一半大小。

在今天的发布会上，Bose 发言人表示，在这笔收购时，Bose 也致力于开发自主的睡眠解决方案。最终产品是将来自 Hush 的元件与 Bose 的设计结合在一起，包括铝制的充电壳。

Hush 的参与对这款产品产生了另外一个有趣影响，即促成了 Bose 的首次众筹活动。最初的 Hush 智能耳塞来自于 Kickstarter 众筹活动。两家公司再次尝试了众筹，在 Indiegogo 平台上推出了 Sleepbuds，对这款产品进行公开测试。

售价 249 美元的 Sleepbuds 佩戴非常舒适，并且不容易松动。硅胶头能被动阻挡环境噪音。与 Bose 一般的做法不同，这款耳机没有搭载任何主动降噪技术。取而代之的是通过内置的声音环境（例如树叶的沙沙声和瀑布水声）来掩盖噪音。

Bose 在曼哈顿的一家酒店给我们做了简短的演示，让我们感觉更像是简化的实验室睡眠实验，而非实际上手体验。我们体验了纽约最普通的环境声音，例如街头噪音和吵闹的邻居发出的声音。

Sleepbuds 并不能把这些声音完全掩盖。相反，它将多种声音混合在一起，产生了奇怪的效果，例如听起来像是有人在遥远的风口处打呼噜。你可以在应用中调整音量大小。但毫无疑问，你不会想要把声音开得很大。

有趣的是，Bose 这款耳机并不支持播放流媒体音频，只能播放本地存储的文件。耳机预装了 10 段声音，你也可以选择添加更多。这种设计主要考虑到电池续航问题。一次充电大约可以使用 16 个小时，而使用充电壳充电后又可以使用 16 个小时。对大部分人来说，这相当于 4 个晚上的睡眠。而对于我们这些睡眠不好的人来说，这相当于 7 到 8 个晚上。

这样做也有明显的缺点。如果你喜欢边听音乐或播客边入睡，那么除了预装的声音，你没有其他选择。而考虑到耳机没有搭载主动降噪技术，在长时间的飞行中，这也不会是帮助入睡的最佳选择。事实上，飞机噪音正是耳机预装的声音选择之一。很明显，有人会感觉这种噪音令人放松。

除了帮助睡眠之外，这款耳机并没有太多其他应用。这使得 249 美元的价格显得有些偏高。如果 Bose 认为可以在其中加入定时器，或许再通过与 Headspace 和 Calm 合作，可以肯定有人会使用这些耳机来做冥想。不过同样的，如果不支持流媒体，那么实现这个目标就会变得更困难。