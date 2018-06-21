大唐移动和高通宣布合作，开展基于 3GPP 的 5G 测试 新闻

6 月 21 日，据 C114 中国通信网 消息，高通 子公司 Qualcomm Technologies 和大唐移动联合宣布，双方将基于 3GPP Release 15 标准，合作开展 3.5GHz 频段上的 5G 新空口互操作性测试。据悉，本次测试旨在加速于 2019 年启动的 5G 新空口商用部署。

据介绍，5G 新空口互操作性测试是支持终端、接入网和核心网之间互联互通的基础，也是 5G 走向商业化和大规模部署的重要一步。测试将使用大唐移动提供的基站和 Qualcomm Technologies 提供的用户终端（UE），两者均符合 3GPP 5G 新空口规范。

据了解，Qualcomm Technologies 是全球 3G、4G 及下一代无线技术领军企业，目前正积极引领全球 5G 的发展，推动 5G 生态系统的演进和拓展。大唐移动是国务院国资委下属的大唐电信科技产业集团旗下的核心企业，是我国拥有自主知识产权的第三代移动通信国际标准 TD-SCDMA 和第四代移动通信国际标准 TD-LTE 的提出者。

Qualcomm Technologies 的工程技术高级副总裁马德嘉表示，目前已与大唐移动成功完成 5G 新空口互操作测试，将有助于推动符合标准的 5G 新空口商用网络和终端在 2019 年推出。

图片：123RF