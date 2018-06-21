Instagram 推出长视频平台 IGTV，支持上传 1 小时时长视频

Instagram 推出长视频平台 IGTV，支持时长 1 小时视频 新闻

经过数周的传言和猜测后，Instagram 今天 推出 了名为“IGTV”的主打竖屏长视频的独立 App。为了在产品问世初期快速推广，Instagram 还与多名知名的视频创作者合作，他们很快就会将精彩的视频节目带到平台之上。

顾名思义，IGTV 指的就是在 Instagram（IG）平台上看 TV（电视，亦指长视频），在该平台上每段视频的时长可达到 1 小时，而 Instagram 主应用则是对上传视频的时长做出了一定的限制。

即然是“TV”，那 IGTV 自然也是开启应用就会自动播放。开启应用后可以看到“推荐”、“关注”、“热门”和“续看”标签，对应的功能就不用多介绍了吧。此外你还可以将视频通过 Direct 直接分享给好友。

很明显地，Instagram 的母公司 Facebook 一直希望视频创作者从 YouTube 和 Snapchat 转投其平台，发布原创视频以吸引更多用户。鉴于 IGTV 今天才上线，所以只有时间才能告诉我们这一平台日后表现如何以及是否能成功了。

另外，Instagram 今天还宣布其全球活跃用户数达到了 10 亿。又一个 里程碑 。