微软推出 Microsoft News 新闻应用，对标 Google 新闻和 Apple News 新闻

微软今天推出了针对 iOS 和 Android 平台的更新版 Microsoft News（微软新闻）应用程序，新应用使用的是微软的新引擎，该引擎为微软的各产品提供新闻。虽然“MSN”名称在 Android 和 iOS 版新闻应用上消失了，但该网站本身仍将以 MSN.com 的名义继续存在，MSN.com 是微软于 1995 年推出的新闻门户网站。

微软将来自 1000 多个“优质出版商”和 3000 多个品牌的人工编辑/人工智能精选的新闻结合在新的新闻应用中。微软的 AI 每天扫描超过 10 万条内容，并对其进行处理以确定其主题、趋势度和新鲜度。全球有超过 800 多名编辑每天为 Microsoft News 应用精选新闻，并将其同步展示在 MSN.com 网站上。

“Microsoft News 是我们的为 MSN.com 这一人们熟悉的网站提供新闻驱动的新闻引擎的新名字，也是我们新近重新设计的 iOS 和 Android 版应用程序，”Microsoft News 主编 Rob Bennett 解释说 。 “Microsoft News 也驱动了 Edge 浏览器上的新闻，以及 Windows 10、Skype、Xbox 和 Outlook.com 上的新闻应用。”

重新设计的 Microsoft News 应用现已登陆 iOS 和 Android 平台，新版应用包含夜间模式，支持 iOS 和 Android 小部件，也有继续阅读和突发新闻推送功能。