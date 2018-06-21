微软：我们没有任何针对 Xbox 主机的虚拟现实或混合现实计划

微软未来应该不会为 Xbox 增加 VR 支持了。 在接受 Gamesindustry.biz 采访时 ，微软游戏部门首席营销官 Mike Nichols 表示：“我们没有任何针对 Xbox 游戏主机的虚拟现实或混合现实计划。” Nichols 补充说 PC“很可能是体验虚拟现实和混合现实的最佳平台”，而对于 Xbox，微软的焦点是主要放在用户在电视上能看到的体验。

Nichols 的回答几乎否决了之前不断的有关 Xbox 主机将支持 VR 的传闻。2016 年，Xbox 业务主管 Phil Spencer 表示“天蝎计划（Project Scorpio）”主机——即 Xbox One X，将支持类似 Windows PC 上的“高端 VR”。而考虑到微软和 Oculus 合作过支持 Oculus Rift 的 Xbox 控制器，公众普遍猜测 Scorpio 主机将支持 与 Rift 一同配合带来 VR 内容。

微软在 2016 年末公布了 VR 头盔产品线，几个月后，该公司宣布混合现实内容 将于 2018 年登陆 Xbox 主机 。然而，在去年的 E3 期间，Spencer 表示 ，尽管他对虚拟现实“长期看好”，但 VR 还没有准备好来到 Xbox 之上。

另一边微软 Xbox 的竞争对手索尼 PlayStation，于 2016 年 10 月公布 PlayStation VR。当然，同一时间 微软也宣布将联合惠普、戴尔、联想等 PC 厂商推出 VR 头显。好吧，两家巨头都没有忽略 VR，只是它们走的路不同罢了。