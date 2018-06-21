同程艺龙递交招股书，启动香港 IPO 计划 新闻

同程艺龙今天向港交所递交 招股书 ，正式启动 IPO 计划。同程艺龙本次 IPO 的联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。

同程艺龙招股书显示，二者合并的平均月活跃用户已经从 2015 年的 8870 万增长到 2017 年的 1.2 亿，复合年增长率 16.9%。同程和艺龙的合并平均月付费用户从 2015 年的 390 万增长到 2017 年的 1560 万，复合年增长率 99.6%。

同城艺龙总收入从 2015 年的 10.3 亿元人民币增长到 2016 年的 22.1 亿元人民币，并在 2017 年进一步增长到 25.2 亿元人民币，复合年增长率 56.7%。线上业务增收入从 2015 年的 5.8 亿元人民币增长到 2016 年的 14.4 亿元人民币，并在 2017 年增长到 27.1 亿元人民币，复合年增长率 116%。

2015 年到 2016 年期间，同城艺龙分别亏损人民币 6.63 亿元和 21.6 亿元，2017 年利润 1.94 亿元人民币。线上业务分别于 2015 年和 2016 年亏损 3.35 亿元人民币和 9110 万元人民币，2017 年获得利润 4.91 亿元人民币。

同程 毛利率从 2015 年的 60.6% 增长到 2017 年的 68.3%；艺龙毛利率从 2015 年的 37.7% 增长到 2017 年的 67.8%。

招股书显示，同程和艺龙在交通票务方面的交易额 2015 年、2016 年、2017 年分别为 225.5 亿、505.2 亿以及 800.3 亿元人民币。住宿预定方面的交易额在 2015 年、2016 年、2017 年分别为 142.8 亿、172.7 亿和 223 亿元人民币。

根据招股书披露的信息，同程艺龙最大股东为腾讯，持有 47621574 普通股，持股占比 24.92%。 携程 为第二大股东，持有 43723978 普通股，持股占比 22.88%。

同程艺龙主要在腾讯旗下平台和自家的网站、移动应用上提供旅游产品。其中腾讯旗下平台合并平均月活 7960 万，同程艺龙 app 与移动网页的平均月活用户为 2790 万，同程艺龙网站的平均月活用户为 1370 万。