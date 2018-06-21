VIPKID 完成 5 亿美元 D+ 轮融资，由腾讯、红杉资本等领投 新闻

据 经纬创投透露 ，在线少儿英语品牌 VIPKID 宣布完成 5 亿美元 D+ 轮融资，由 Coatue、腾讯 公司、红杉资本中国基金、云锋基金共同领投。据悉，这是目前在线教育领域最大一笔融资，本轮融资后，VIPKID 的估值超过 200 亿元。

资料显示，VIPKID 成立于 2013 年，是一家在线少儿英语教育公司，专注于 4-12 岁在线少儿英语教育，提供北美外教 1 对 1 在线学科英语课程，帮助小朋友学习和掌握英文。与传统教育相比， VIPKID 将人工智能和大数据等技术应用于教育领域，打造出互联网+教育生态系统闭环，实现了在线教育市场的商业化。截至目前，该平台的北美外教数量超过 4 万名，付费学员数量超过 30 万名，已入驻了全球 35 个国家和地区。据中科院《2017 年中国在线少儿英语教育白皮书》显示，VIPKID 目前在国内在线少儿英语教育市场占据 55% 份额。

VIPKID 创始人及 CEO 米雯娟表示，VIPKID 立足于教育品质，不仅制定了严格的线上外教筛选机制，还借助人工智能、人脸识别等技术，形成一套实时反馈、持续迭代、可追踪的教育产品和系统，以保证服务质量。

米雯娟称，此次融资将主要用于加大在北美地区优秀教师招聘力度，加大教育科技和产品的人才储备，以及加速全球化及全平台战略部署。