戴姆勒调低 2018 年利润预期，同程艺龙赴港 IPO | 早 8 点档 新闻

早8点档

戴姆勒调低 2018 年利润预期，因中美贸易战



中美贸易纷争的受害者可不止两国公司，许多跨国公司也受其影响，比如制造奔驰的戴勒姆。6 月 21 日，路透社报道，戴勒姆下调了 2018 年的全年盈利预期，它也是第一家因贸易纷争发表盈利下调声明的公司。戴勒姆下调预期的主要原因是中国政府将美国进口汽车的关税提高到了 43.75%，其范围不仅包括总部在美国的公司，还有在美国加工生产的其他汽车，戴勒姆就是其中之一。它出口到中国的 SUV 大多数在美国生产，而中国是它最重要的单一市场之一。在此次提升关税之前没多久，中国刚刚宣布将降低汽车进口关税。贸易战的反反复复让消费者们开始观望，不愿意购买进口汽车等产品，这可能比高关税更有杀伤力。

同程艺龙赴港启动 IPO



6 月 21 日，同程艺龙赴港提交招股书，启动 IPO 计划。招股书显示，腾讯以 24.9% 的持股比例成为同程艺龙的最大股东，携程持股比例约为 22.8%，位列第二。2017 年年末，同程和艺龙合并，结合了两者在景区票务和机票住宿上的强项，大股东腾讯则提供了流量入口。招股书显示，同程艺龙 2017 年活跃用户及付费用户大部分来自腾讯旗下的平台。对于另一个大股东携程来说，同程艺龙则是中低价位市场的重要布局。

抖音可能独立？今日头条否认

6 月 21 日，有媒体报道称抖音正考虑从字节跳动（今日头条母公司）中独立出来，寻求融资，它的估值则在 80 亿至 100 亿美元。不过字节跳动否定了这一消息，称抖音仍是今日头条内部孵化的产品，暂不考虑融资事宜。不过，对于一个日活跃用户超过 1 亿人的 App，独立似乎是个自然的选择。不论独立与否，抖音首先要解决的可能是与腾讯系短视频的竞争课题。

Instagram 推出长视频 App

Instagram 准备挑战 YouTube 了？6 月 21 日，Facebook 旗下图片社交平台 Instagram 发布长视频 App “IGTV”，（Instagram TV），可供用户分享时长在 1 小时以内的长视频，其视频内容同样将在主应用 Instagram 的独立频道中呈现，但视频长度需限定在 10 分钟之内。数据显示，去年 Instagram 用户观看的视频数量增长了 60%，这让 Instagram 觉得视频可能是比图片更重要的内容和利润增长点。导入更长的视频，扩大内容范围，增加广告变现方式，也就成为合理的逻辑。对于母公司 Facebook 来说，Instagram 也越来越重要，它为 Facebook 贡献了 28.2% 的移动广告收入。考虑到最近 Facebook 的麻烦，这个比例可能还会提高。

最大在线教育平台获 5 亿美元融资

全球最大的在线少儿英语平台 VIPKID 获得了一笔 5 亿美元的 D+轮融资，估值超过 30 亿美元。全球投资管理机构 Coatue、腾讯、红杉中国和云锋基金联合领投。这也意味着 VIPKID 继续获得腾讯和阿里巴巴的共同支持。这笔融资将被用于在北美招聘外教、扩展技术和人才储备，以及全球化上。VIPKID 的主要模式是线上一对一或小班式口语辅导，主要针对少儿英语。这部分需求在中国持续旺盛。

支付宝首次进入日本交通系统

支付宝将与欧力士集团合作，在冲绳城市交通系统中推出移动支付，并将在 6 月 22 日至 7 月 20 日试运行。此前日本的公交系统并没有接受支付宝，因为二维码的扫码时间影响了体验。而此次在冲绳试验的是改造后的高速结算系统，将能方便读取支付宝规格的二维码。冲绳算是个不错的试验地，它的中国游客众多，公交系统也不如东京等大城市那么复杂。不过，在本地业态发达的日本，想要真的像中国那么普及，支付宝可能要花更多心思。

英特尔 CEO 因为“办公室恋情”辞职

6 月 21 日，英特尔宣布，时任 CEO、董事会成员 Brian Krzanich 将会因为与某位员工“过去的自愿关系”而辞去自己现有的职务，因为这一行为违反了禁止内部亲密交往的规定。CFO Bob Swan 担任临时 CEO。似乎是为了抵消 CEO 离职的不良影响，英特尔还发布了第二季度业绩超预期的消息。Krzanich 整个的职业生涯都在英特尔度过。