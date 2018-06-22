美国立法委员会要求 Google “重新考虑”与华为的合作关系 新闻

美国政府今年对中国智能手机厂商进行了严格的审查， 华为 在美国的业务也因此受到的巨大冲击。现在，美国政府明显开始迫使 Google “重新考虑”自己与华为的关系。

路透社 报道称，来自民主党和共和党的部分美国立法者已经要求 Google 母公司 Alphabet 重新考虑自己与华为的关系。Google 与华为长期以来保持着良好的合作关系，比如 Nexus 6P，华为在该设备上提供大量 Google 软件支持。

美国立法委员会正在向 Google 与华为的未来合作施压，前者在发给 Google CEO Sundar Pichai 的关于其决定不续签“Maven 计划（Project Maven）”的信中提出了委员会对中美两家公司这种关系的立场。“Google 决定不再与军方进行长久且富有成效的合作，这让我们感到非常遗憾，但我们对 Google 显然更愿意支持中国共产党而不是美国军方的行为感到失望。”信中写道。

Google 对此回应称：“像许多美国公司一样，我们与包括华为在内的全球数十家 OEM（制造商）达成了协议。作为协议的一部分，我们不提供对 Google 用户数据的特殊访问权限，我们之间的协议还包括针对使用数据的隐私和安全保护。”