ofo 在日本推广“骑行挖矿”，骑车便可挖到 GSE 区块链

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据多家媒体报道，继今年 4 月份在新加坡推出“骑行挖矿”后，ofo 将在日本上线该功能：用户骑车即可挖到 ofo 的合作币 GSE。6 月 20 日，GSE 已在某交易所上线交易，这意味着在新加坡、日本的用户骑车便可获得实在收益。

据了解，GSE 是一条去中心化的信用网络 GSENetwork 发行的代币，可以理解为去阿里体系的“芝麻信用”。它的基础使用场景是连接共享经济中的服务提供者和使用者，让双方可以无押金担保地信任彼此。在解决信任之外，GSENetwork 想通过 token 激励、代币升值等币圈玩法来为共享产品拉新、促活和留存。“骑行挖矿”赚取 GSE 的方式与用户的骑行时间、距离直接挂钩。ofo 官方回应中，将骑行挖矿定义成了“一次与 GSELab 合作的市场活动”，ofo 小黄车没有筹备任何 ICO。

据 GSENetwork 公布的数据，“骑行挖矿”功能在新加坡上线 40 天共获得了 40 万用户。其中，老用户每周车均单提升 78%，新用户每周车均单提升了 198%。

这并非 ofo 第一次和区块链行业产生联系。今年 5 月 17 日， ofo 宣布成立区块链研究院 ，宣布将在全球范围内应用区块链技术赋能大数据、物联网，连接企业、政府、用户等多方主体，解决共享单车投放、调度、停放、维修等运营痛点，协助解决共享单车的城市治理难题。