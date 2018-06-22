PayPal 以 1.2 亿美元收购在线反欺诈公司 ​Simility 新闻

据 Techcrunch 报道 ，PayPal 今日宣布以 1.2 亿美元的价格收购在线反欺诈公司 Simility 。据悉，PayPal 一直是 Simiess 的投资者，拥有 Simiess 近三分之一的股权。 根据 PitchBook 的数据，Simility 股价上涨了近 2500 万美元，最后估值为 5275 万美元。

据了解，Simility 的运行机制是使用一组 API 和信标，基于监控数字交易和购买活动， 通过机器学习和其他数据源的补充，创造了一种被称为“适应性”的风险管理：一种基于当前威胁可能发生的变化的方法和保护策略。 收购 Simility 对于 PayPal 的意义不仅在于可以应用在其系统中，也可以应用在网络、移动终端和实体店中使用 PayPal 进行交易的客户上。

Simility 联合创始人兼首席执行官 Rahul Pangam 表示，Simility 的愿景是创建一个自适应的风险管理平台，将与 PayPal 一同 推动下一代支付和商务解决方案诞生。PayPal 表示，交易结束后，PayPal 将扩展 Simility 的反欺诈工具到其平台上的商家。

报道称，这是 PayPal 近一个月以来的第三笔收购案。上个月，PayPal 斥资 22 亿美元收购了金融技术公司 iZettle，随后又花 4 亿美元收购了团体付款平台 HyperWallet。

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