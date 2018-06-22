美最高法院允许各州向线上电商征收营业税 新闻

据 CNBC 报道 ，美国时间本周四，美国最高法院做出裁决允许美国各州征收网络零售商交纳营业税。在此裁定后，美国在线零售商的股价均出现不同程度下跌。

据了解，美国最高法院周四的裁决推翻了 1992 年的一项裁决，后者允许在线零售商在没有实体店的州规避代征销售税的责任。本次裁决被认为是线下运营零售商的胜利， 所有零售商都将在相同的销售税规则下竞争，无论是在线上还是线下销售，都承担相同的税务责任。

总统特朗普在 Twitter 发消息称，这是我们最高法院获得的一大胜利，站在公平和国家角度来看是一大胜利，对消费者和零售商也是一大胜利。

受到新裁定的影响，Overstock 股价下跌了 6% 以上，而 Wayfair 股价一度下跌了 8 %， 亚马逊 股价下跌仅 1.1 %。美国法律专家表示，美国最大在线零售商 亚马逊 将从美国最高法院的这一裁决中可能受益。由于亚马逊已经在各州对其直销产品代征销售税，美国最高法院这一裁决应该不会对其产品售价产生太大冲击。亚马逊网站上销售的全部产品中，大约有一半为直销产品。而亚马逊的大多数竞争对手， Wayfair 和 Overstock ，处境则相对艰难，此前它们从未对线上零售店代征销售税，裁决之后在产品售价上击败亚马逊将变得更加困难。

图片：123RF