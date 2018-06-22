任天堂 Switch 可能将会检测出破解游戏，玩家机器永不能联机 新闻

尽管任天堂革新的 Switch 主机发行一年多就取得了极大的成功，但是已经遇到了主机平台最头疼的事情： 破解和盗版游戏 ——今年 2 月，任天堂 Switch 被黑客攻破，让其运行自制软件和游戏。黑客利用 Switch 中英伟达 Tegra X1 芯片的硬件缺陷访问主机的操作系统，值得注意的是，通过上述漏洞破解 Switch 需要通过 USB 线缆连接来执行，无需破解芯片。而任天堂方面却只能通过发布新硬件来填补漏洞，无法通过软件更新解决。这意味着至少有 1400 万台 Switch 存在着破解的可能性，那么老任会拿这些存有钻空子心思的玩家怎么办呢？

最近有外国玩家总结，任天堂可能已经拥有万无一失的反盗版机制阻止破解玩家联机，如果多次检测到玩家使用盗版卡带，任天堂可能直接让 Switch 玩家的机器永久无法联机，或者封停 Nintendo Network 在线服务。

这位名叫 SciresM 的外国玩家 通过一篇帖文 详细概括了任天堂 Switch 采用的应用验证机制，概括起来就是任天堂可以对 Switch 用户尝试联机游戏前对其进行一系列的检测，包括检测游戏的独有验证号-隐秘加密的数据段来判断该游戏卡带（数字版）是否是盗版。

更进一步地，任天堂将会首先检测用户的 Switch 机器与 Nintendo Network 在线服务的连接，如果这台 Switch 机器此前被检测到有尝试采用破解的游戏来联机， 其会阻止该设备与 Nintendo Network 在线服务的所有连接。SciresM 的该帖文并未对破解游戏是否能够离线游玩做解释，不过这一机制的惩罚力度已经足够防止大规模盗版。

虽然一切还只是网友的分析，任天堂目前尚未对此系统是否已经部署作声明。但可以想见有了这种反盗版机制，任天堂有能力在修复漏洞的机器批次量产前阻止大规模盗版。实在是一种万全之策！