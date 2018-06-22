近几年交通与“互联网+”的深度融合，产生了各种全新的技术、产品和模式。网约车、共享单车、共享汽车以及电子公交等等都插上了“互联网翅膀”。 适应和满足公众个性化高品质出行需求的服务模式正在蓬勃发展，为优化出行服务、改善出行体验注入了新动能。可见，智能出行正一步步从梦想变成现实。 同时，自动驾驶和智能交通信号灯等人工智能技术的不断成熟并重塑着传统的交通方式，在不断成长中把人们带入“智慧时代”。

而在这个充满机遇和挑战的时代，曾经在某个行业里独占鳌头的公司，如果在革命浪尖上一步走错，或者被别人抢先占领高地，那就可能很难咸鱼翻身了。 在即将到来的 TechCrunch 国际创新峰会，这些拥有敏锐眼光和精准决断力的智能出行先锋人物将齐聚现场，共同探讨出行的“智慧时代”！

智慧出行先锋人物：哈罗单车 首席运营官 韩美 、 携程 副总裁 曾怀亿 、 奇点汽车 联合创始人 沈海寅

韩美

哈罗单车的联合创始人、COO

阿里出身，从“业务 TOP”到做“管理”，从“B2B 中供”转型到“支付宝”，从“阿里”到“自主创业”。具有十年大型互联网公司市场、运营管理经验。2011 年-2014 年任支付宝外卡全国业务负责人。2004-2011 年负责阿里巴巴 B2B 业务，成功服务数万家企业。哈罗单车于去年年底获得 D1 轮融资，金额高达 3.5 亿美元，由蚂蚁金服、深创投富士达、威马汽车领投。

曾怀亿

携程的副总裁

他负责投资者关系、国际公关以及国际商业发展。在过去的 17 年里，曾怀亿在互联网和 TMT 领域积累了丰富的经验也。最引人注目的是，他是中国最大的房地产中介链家的首席财务官，帮助他们筹集了约 60 亿元人民币的 B 轮融资。他还担任中国领先的在线房地产平台 Anjuke 的首席财务官，帮助并且推动了与 Nasdaq 上市的 2.67 亿美元的并购交易。10 年前，曾怀亿是 Deutsche Bank 驻香港的副总裁兼首席官和中国互联网分析师。曾怀亿毕业于清华大学经济学院和麻省理工学院斯隆管理学院。

沈海寅

奇点汽车创始人、CEO

上海交通大学自动控制及工业管理双学士学位，至今拥有近 20 年互联网行业经验。在硬件，搜索，广告，游戏，电商领域都有较多经验。专注于研发与制造中国的移动互联网智能电动汽车。2016 年 3 月发布了中国第一辆能开上舞台的智能电动汽车以及新汽车品牌“奇点汽车”； 2016 年 11 月，奇点汽车宣布在铜陵建设 20 万辆产能的智能电动汽车先进制造基地；2017 年 4 月，奇点汽车发布了首款智能电动汽车量产车型——奇点 iS6； 2018 年 1 月，奇点汽车美国研发与创新中心成立，奇点汽车首家体验厅在北京嘉铭中心开业。2018 年 3 月，奇点汽车 CEO 沈海寅宣布与苏州市、相城区以及高铁新城全面开展合作：未来 5 年投资 150 亿元打造奇点汽车全球研发中心、奇点汽车苏州生产基地，并合作成立 100 亿的智能电动汽车产业投资基金。2018 在北京国际车展上，宣布与北汽新能源合作量产首款智能电动 SUV-iS6，将于 2018 年下半年上市。

韩美对话：逆袭之后，得胜之前

7 月 2 日 11:15 – 11:40

神仙打架，凡人遭殃。共享单车两大巨头厮杀之余，哈罗单车突然异军突起，众皆感到意外。一年来共享单车持续“高温”，然而经历了高速增长期和缓和期之后，共享单车面临着真正洗牌，夹缝难生存的处境。摩拜被美团收购以后，团队变化剧烈，自顾不暇；Ofo 也陷入裁员、高管离职、现金流断裂的传闻。而此刻却杀出一个程咬金哈罗单车。

哈罗单车采取了完全不同的策略，它选择避开一线城市的烧钱模式，专注于二三线城市，这是 ofo、摩拜两个头部玩家缺席的领地，竞争相对没那么激烈。同时哈罗单车团队通过分析城市运营大数据发现，单一的单车业务模式不能完全满足城市智慧交通出行的需求，最终确立了“共享出行一体化”新战略，其将涉足多样化、立体化的出行领域。哈罗单车的深耕底层和精准战略，最终获得蚂蚁金服的青睐。此外，哈罗单车的免押金战略，挑战了行业既有规则的挑战，倒逼团队探索健康的商业模式。这一切，都成了哈罗单车能够逆袭翻盘的关键所在。最令人期待的是，哈罗单车首席运营官韩美将在 TechCrunch 国际创新峰会主会场对话：逆袭之后，得胜之前。让我们一起见证哈罗单车的隐忍与爆发，最终如何逆风局大翻盘！

曾怀亿讨论：智能如何让出行变得简单

7 月 2 日 11:40 – 12:05

两个月前，携程宣布旗下的携程专车获得天津市交通委代交通部交通运输部颁发的《网络预约出租汽车线上服务能力认定》，也就是俗称的“网约车牌照”。这意味着，携程专车具有了网络预约出租车线上服务能力，可在全国范围通用。可见，网约车行业“战火重燃”，新旧势力纷纷涌入，继美团、高德后，滴滴在网约车领域迎来了一个新对手——携程。

据了解，携程专车服务主要解决用户旅游出行场景中的点对点地面交通需求，服务场景涵盖了接送机、接送站、接送景点、旅游包车、城市内用车等，主打抵离交通枢纽、酒店和旅游资源。同时，商旅客人也是其服务的重点对象。聚焦于旅游出行场景，这也就意味着携程在网约车领域一定程度上避开了竞争矛头。携程的优势在于各地的酒店旅游等资源利用，如果能在游客出行环节上再做到精细化运营，就形成了一个完整的生态，这对于携程来说无疑是非常重要的。而在此次 TechCrunch 国际创新峰会主会场，携程副总裁曾怀亿将讨论：智能如何让出行变得简单，让我们一起看携程如何乘着大数据和智能化的翅膀飞翔！

沈海寅对话：新能源与智能驾驶

7 月 3 日 15:10- 15:35

新一代人工智能技术正在给人们的生活方式、思维方式带来前所未有的颠覆性影响，汽车产业也不例外。在汽车产业智能化的变革趋势下，车企迎来了搭乘互联网科技的重要契机。奇点汽车以“让每次出行都成为美好的记忆”为愿景，致力于为用户提供兼具智能科技、极致体验、开放个性的智能汽车产品及服务。为此，奇点汽车不断加强产品及智能科技的创新，以极具场景化、智能化的产品满足用户的多元化出行需求。沈海寅曾提到“造车不易，造好车更难，需要守得住繁华、耐得住寂寞”，如果没有良好的基础和技术积淀，也只能得到一时的风光。

此外，奇点汽车和北汽新能源双方将开展精诚合作，以智能、环保、安全、便利为用户的美好出行保驾护航，共同致力于中国智能新能源汽车产业的发展，为中国从汽车大国迈向汽车强国的目标而不懈努力。奇点汽车联合创始人沈海寅将在 TechCrunch 国际创新峰会主会场对话：新能源与智能驾驶，看奇点汽车如何借助新能源，打造智能汽车新形态！

值得一提的是, 在即将到来的 TechCrunch 杭州峰会上，我们专门设置了自动驾驶论坛 ，并邀请了该领域各个赛道的优秀企业，从芯片算法、传感器、高精地图、落地应用以及资本动向来解构自动驾驶的过去、现在与未来。

你想要知道的一切，在这里全都能找到。

TechCrunch 2018 国际创新峰会杭州站会场

活动时间：

2018 年 7 月 2 日—3 日

活动地点：

杭州市西湖区转塘街道河山街 333 号

云栖小镇国际会展中心