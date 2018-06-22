代码伦理的未来才是人工智能的未来 新闻

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不久前，Facebook 因擅用用户数据受到 严厉审查 。而后，它使用人工智能预测并向广告商售卖用户预期行为的举动也没能逃脱我们的法眼。但这种种做法并不值得我们惊讶——Facebook 的商业模式和它对待用户数据的方式只是引爆我们对数据隐私看法的导火索。而这些纷争将会是促进 Facebook 的数据共享与保护机制向前发展的垫脚石。

当然，更重要的是它为我们带来的呐喊：我们真的需要一条代码伦理准绳！

AI 革命滚滚向前。带领消费者大放光彩的新技术不断孕育而生，商业的疆土也得此日益扩张。从安防到零售再到医疗，不计其数的行业正在迈入新的篇章。我相信在不久的将来，人工智能（或者深度学习）会成为几乎所有新型科技产业中的常客，我们将以一种前所未有的方式与数据，与设备展开互联。

以后，随着我们的衣食住行的逐渐算法化，我们对人工智能的依赖会越来越深，会不可避免的引起诸多相应的道德伦理问题。无论是大众百姓还是相关企业，它所带来的深远影响将会笼罩在每一个人身上。没有人能幸免于难。如今在学术和实践领域我们已经做出了一些主动反击，但这些远远不够，我们还有很多工作尚未完成。

学者，商业人士以及全球组织需要站出来为人工智能的代码伦理准绳划下刻痕，指引我们走出即将到来的种种道德困境。但这并不应是某一个个体的义务规范——每家公司，每个行业都需要提出自己的指导方针。

为了让人工智能的未来才胜其德，我们需要正面回应这些棘手的伦理问题。我虽然无法马上回答这些问题，但会希望它们能够就此带来更多的反思，直到我们给出自己的答案。以下这些正是让我寝食难安的疑惑。

无人驾驶的道德规范

哪里有汽车，哪里就有车祸。所以，人工智能驱动的汽车也会带来相应的道德与商业影响，而我们必须要面对这些影响。无论是理论专家还是技术人员都需要对这其中的便捷与安全做出权衡。

新型人车交互模式会变成什么样？这种伦理挑战会随着算法的逐渐深入不断在我们面前展开。这些算法要做到公开透明么？面对前车的突然刹车时，我们是选择追尾还是转向与一旁的小狗相撞？通过“车载人工智能大脑”，这些抉择会在毫秒间得到解答。然而，当整个汽车市场被算法所主宰时，这里还会有小企业的容身所在么？

无人驾驶汽车也会改变消费者的行为模式。所以相应的，公司需要参与到这种改变中以提供力所能及的解决方案。这项技术将会如何改变消费者的需求，公司又该提供何种产品或者服务来满足这些需求···它们是时候去考虑这些问题了。

与假新闻的较量

随着人工智能逐渐成为新闻媒介与社交平台的主导力量，无论是初创公司还是跨国集团都需要认识到它所带来的道德影响，然后谨慎的运用这股力量来打造它们的产品。

我们已经见识了种种运用人工智能技术的政治宣传和虚假消息案例。与此同时，针对特定人群，投放在社交媒体上试图影响他们的公众舆论甚至政治选举意向的黑箱投放广告也时有发生。那么问题来了，当新闻和社交媒体简讯变得不再可信时，我们会面临一种怎样的处境？

人工智能会通过算法影响到我们日常生活中的一切所见所得。我们需要扪心自问：对这些我们亲手创造的产物，我们要保持多大的戒心？我们又该赋予它们多大的能力？我认为诸如 Facebook、谷歌、Twitter 或者下一个这般的行业翘楚尤其要对这些问题负责，它们要采取安防措施防止自身被滥用或者误用。我们的新闻要像受到了美国保险商实验室（Underwriters Laboratories）的保护一样真实可信。

自动化办公场景的未来

所有的公司都需要为自动化时代下的办公理念做好准备。它会在取代某些工作劳动的同时提高另一些工作的效率。在新工具的加持下，某些工种会变得更加高效。但这也意味着总有公司会因此失去存在价值。

哪些劳动会被自动化取代，被取代的员工又该到何处继续发光发热，这些问题都值得我们去认真思考。而自动化也会带来新的工作内容，这会需要培训大批的员工进行自动化协作操作。在考虑如何对这些已被自动化模式取代或者半取代的工种的员工进行再分配时，问题也就会随之而来。谁会对这种培训负责？政府？雇主？还是自动化外包公司？最终，它们都需要一起面对这种改变。

无人幸免的革命与战争

诚然，人工智能是下一个技术拐点，它会在所有领域大放异彩。便捷性与经济性都会是它的追求所在。如今我们正与来到了它的爆发临界点，但它却处于易燃易爆炸的边缘，让我们在天堂与地狱的面前兜兜转转。

为了散尽人工智能的浮夸之风，为了让彰显人工智能的真正变革魄力，我们要从它的伦理道德开始正确掌控这股力量。企业主们在不断发展新的人工智能技术来解决商业难题，但他们也需要意识到它的道德准则所在。无论是知识界还是政府还是企业都应该联合起来探索人工智能的道德纲领，确保这道福祉能够正确的造福所有人。

从无人驾驶到媒体平台再到无人办公，人工智能正在重塑我们生活的方方面面。然而随着我们对它的不断信任不断依赖，我们需要看到它的深层含义所在——在它的所有涉足点中发现它的价值，引导它的正确走向。

人工智能的兴起总是会牵动着我们的神经。在接下的日子里，我们依然还有很长的路要走。这样，它才能真正达到我们对它德才兼具的期待。