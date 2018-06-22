Twitter 收购反欺诈技术提供商 Smyte，进一步整治平台不当言论等问题 新闻

Twitter 日前 宣布 已同意收购总部位于旧金山的科技公司 Smyte，该公司表示自己为“信任和安全服务”。Smyte 于 2014 年由前 Google 和 Instagram 工程师创办，提供屏蔽在线辱骂、骚扰、垃圾邮件的工具，并保护用户帐户。

这笔交易的条款尚未披露，但这是 Twitter 自 2016 年 12 月收购消费者移动初创公司 Yes，Inc. 以来的最新收购案。

近几个月来，在线骚扰一直是 Twitter 特别关注的问题，因为整个网络的在线言论充斥着越来越充满仇恨和辱骂的内容。该公司试图通过新政策来解决这个问题，这些政策的重点是减少仇恨言论、暴力威胁和平台上的骚扰，但公平地说，这个问题还没有得到完美解决。

正如任何使用 Twitter 的人都会告诉你的，到目前为止，该网站仍然充斥着挑衅内容、滥用者、机器人和诈骗信息——特别是密码诈骗。

这正是 Smyte 的技术和团队可以提供帮助的地方。该公司由具有反垃圾邮件、反欺诈和安全背景的工程师创立。

Smyte 首席执行官 Pete Hunt 此前领导 Instagram 的网络团队，构建了 Instagram 的业务分析产品，并帮助开源 Facebook 的 React.js；公司联合创始人 Julian Tempelsman 曾在 Gmail 的反垃圾邮件和信息滥用团队工作，在此之前，Tempelsman 在 Google Wallet 的反欺诈团队和 Google Drive 的反滥用团队任职；联合创始人 Josh Yudaken 是 Instagram 核心基础设施团队的成员。