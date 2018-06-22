YouTube 新增粉丝付费渠道，以实现盈利多元化 新闻

据 彭博社报道 ， YouTube 周四表示，拥有超过 10 万粉丝的视频制作者可以启动付费的粉丝俱乐部。粉丝每月支付会员费用，便可获得粉丝福利，比如定制表情符号、获取独家内容以及购买商品等。

近期 YouTube 推出了多项新功能，帮助该公司及其用户实现营收来源的多元化，以减少对广告主的依赖。目前，YouTube 每年的广告收入达到数十亿美元，而广告主表示不希望低俗的音乐视频和段子发生联系。因此，YouTube 限制广告出现在部分视频中，视频制作者的收入也出现下降。

YouTube 产品管理高级总监罗希特·达万表示，启动付费的粉丝俱乐部以及拓展周边商品的销售可以确保原创视频作者的收入。YouTube 的目标是开发一整套软件，帮助视频制作者管理与粉丝的关系。据了解，YouTube 从每月 5 美元的会员费中提成 1.5 美元。

YouTube 的科学类视频制作者艾米·泰特尔表示，去年 9 月上线会员功能以来，她已拥有 103 位付费会员。每月艾米·泰特尔可获得 300 美元的会员收入，作为粉丝福利，她会在网上举办只有会员可以参加的新书发布沙龙。据悉，经过 YouTube 的审批后，视频制作者可以自主规定粉丝群的名字和为粉丝提供的福利。如果视频制作者承诺提供的福利未能兑现，会员也可以向 YouTube 投诉。