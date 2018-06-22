YouTube 宣布推出“Stories”功能，竖屏视频在移动端的体验也更友好了 新闻

据 VideoInk 报道，Google 旗下的在线视频巨头 YouTube 在今天的 VidCon 演讲中宣布推出“YouTube Stories”。从名字和照片上不难看出，这又是一款类似于 Snapchat Stories 和 Instagram Stories 的产品。

YouTube 的首席产品官 Neal Mohan 表示，通过 YouTube Stories，视频作者在旅途中就可以制作短小的轻量级视频，无需编辑，也不需要后期处理。

其实在去年 11 月，YouTube 曾试着朝这个方向努力，当时 YouTube 测试了一个名为 Reels 的新功能，并且在一些细节上与 Instagram 和 Snapchat 的 Stories 差异化，譬如 Reels 不会在 24 小时候删除，每个 Reels 都包含多组视频等。

除此之外，YouTube 还特别为竖屏视频提供进一步的支持，接下来你通过手机客户端观看竖屏视频将不会再看到视频内容两侧的黑边，YouTube 将把播放器向下“拉”长，让视频内容填满画面。

竖屏视频已经开始被越来越多的人接受，它可以占满你的手机屏幕，而你也不需要将手机旋转 90 度，就像聊 FaceTime 一样。Snapchat、Facebook 和它的 Instagram 已经为这样的形式提供支持，Instagram 刚刚还发布了以竖屏视频内容为主的长视频平台 IGTV。在中国，竖屏短视频平台 抖音 也受年轻一代的欢迎。