恒大官方声明出来了！67 亿港元入股 45%，成 FF 第一大股东 新闻

据报道，恒大健康发布公告称，恒大集团以 67.46 亿港元收购香港时颖公司 100% 股份，间接获得 Smart King 公司 45% 的股权，成为公司第一大股东。这意味着恒大正式入主美国新能源汽车公司 Faraday Future。在恒大集团正式入主 FF 后，恒大方面将委派集团董事局副主席、总裁夏海钧担任 Smart King 公司的董事长。

根据公告内容显示，早在 2017 年 11 月 30 日，香港时颖公司与以贾跃亭为代表的 FF 原股东以合资模式设立了一家新公司 Smart King，时颖出资 20 亿美元获取合资公司 45% 股权，而 FF 原股东以 FF 拥有的技术资产及业务入股，获取合资公司 33% 股权，而剩余 22% 股权将作为股权激励预留给公司管理层。根据贷款内容，恒大将向 FF 提供 67.5 亿港元的无抵押贷款，为期三年，贷款利率为 7.6%。

此前，早在 4 月 16 日，就有媒体报道中国地产商 恒大 集团目前已经成为 Faraday Future 的第一大股东。一名接近贾跃亭的人士称，“锁定 FF 的 CEO 15 年”是贾跃亭让出第一大股东的条件，目前贾跃亭已退居第二大股东。”当时知情人士的说法称，恒大集团的投资金额约为 3 亿美元。知情人士还表示，以恒大集团为代表的财团在签署投资协议前后，先支付给 Faraday Future 1 亿美元资金，以帮助该公司渡过难关。报道指出，投资方的财务已经接管了 Faraday Future 美国和 Faraday Future 中国。

“恒大的投资是救命钱，否则 FF 可能面临破产的危险。”这位知情人士表示。