氪空间公布香港拓展计划：三年新开百万平方呎联合办公空间

6 月 25 日消息，氪空间创始人兼董事长刘成城日前在香港表示，氪空间今年开始布局亚太市场，香港将成为氪空间海外布局扩张的首站，年内氪空间在香港的首个社区将正式开业，预计未来三年氪空间将在香港地区新开设超过百万平方呎（约十万平米）的联合办公社区，覆盖香港主要的商业区。

据悉，氪空间已经预租湾仔地区商厦 One Hennessy11 层到 19 层共七层楼面，合共约 83,000 平方呎，租金超 664 万港元。刘成城认为，One Hennessy 位于香港的黄金位置，是连接中环&金钟商圈和湾仔商圈的核心地段，符合氪空间的布局思路：核心城市、核心地段、核心商圈。

刘成城在会上透露，氪空间目前正在香港寻找更多的优质写字楼，目前基本已经和分别位于铜锣湾、尖沙咀的地标性商厦和甲级写字楼达成合作意向，今年年内将正式启用氪空间在香港的第一个联合办公社区，但他并未透露具体地点名称。他表示，未来氪空间在中国内地、香港以及更多的亚太地区核心城市快速扩张，预计每月新增的联合办公社区面积约 53 万平方呎，照此发展速度，氪空间将在 2020 年底成为全球最大的联合办公社区。

仲量联行（JLL）在最新的一份研究报告中指出，联合办公空间的五大公认优势为促进协作、激发创新、创造灵活性、吸引并留住优秀人才和削减成本。行业人士认为，联合办公最大的优点是成本低，最高可以相对节省近 30% 的成本，对于创业者来说可以轻资产创业，而且通过共享办公设备、行政管理、免费茶水供应和水电，可以真正实现“拎包入住”。

氪空间 2014 年在北京成立，截至今年 4 月，氪空间在中国内地 10 个城市运营近 40 个联合办公社区，面积超过 210 万平方呎，服务 2000 多家企业用户。预计今年底运营面积将达到 540 万平方呎，2019 年底将实时服务 22 万会员。