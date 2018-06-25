微软的区块链新尝试：和安永合作开发应用于版权管理系统的区块链技术

据新浪科技报道，为了展示区块链技术的实际用途，国际专业服务公司安永和 微软 已合作为企业提供一种版权和版税管理的方式。这个系统适用于所有涉及知识产权许可和版权使用费的行业，例如出版、作曲、摄影和视频制作，但最初将在游戏行业展开试点。

微软的游戏发行合作伙伴育碧计划测试这个系统。系统基于 Quorum 区块链协议、微软的 Azure 云计算平台，以及一些支持性技术。这种支付技术能让合同和版税管理变得更简单。安永和微软表示，它们的区块链产品可以“增强行业参与者之间的信任度和透明度，有效缓解版权和版税管理过程中效率低下的问题，不再需要进行人工审核和合作伙伴审查”。

对于区块链的布局，微软早已经开始。此前， 微软 曾 宣布 将把比特币、以太坊等公链的技术运用至分布式身份识别系统（DID）之上，并将在微软的身份认证应用中（Microsoft Authenticator）使用这一技术。在研究链多种分布式身份识别系统后，微软最终选择了以比特币、以太坊为主的公链，该公司称公链在保护隐私的同时，又能实现自我所有权（self-ownership）以及无授权即可访问相关信息。与其它身份识别方法不同，分布式身份识别系统不会受到任何单一的中央机构（政府、大公司等）的控制，即这套系统不会受到审查，用户自己掌握自己的身份、信用信息。

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