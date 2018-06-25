【独家】每日优鲜便利购业务再现裁员潮，正在撤出二三线城市

动点科技日前从接近每日优鲜的核心消息源获悉， 每日优鲜 旗下无人零售业务便利购正在经历新一轮的裁员、离职潮，波及范围包括便利购北京、上海、杭州等多地的市场、运营部门。业务层面也开始着手进行战略调整，端午之后逐步撤出了常州、昆山等城市的点位，范围还会持续扩大。

这是每日优鲜便利购业务自上个月来以来第二次传出裁员消息。

接近每日优鲜便利购业务的人士告诉动点科技，端午节过后，便利购北京总公司出现大面积裁员，市场部和运营部人员逐渐被劝离，“公司让人事劝退大部分运营人员，然后再开掉商品的人（市场部负责商品推广的员工）。”随之而来的是组织内部结构的调整，从直营改成了合伙人制度。

此外，上海便利购市场部们也出现了离职潮，公司提高了业绩要求，达不到便会被开除。便利购上海分部城市经理也被撤走一位。“劝退，提高业绩来逼退。”该人士表示，“在职的员工情况也不太好，很多人都在考虑离职，觉得无人货架已经做不下去了。”

杭州的局面也不乐观，约两周前每日优鲜便利购主要的供应仓库杭州仓库负责人因总公司拖欠工资，组织闹事而被警察带走，事后该负责人离职。拖欠工资的现象主要出现在杭州仓库，配送和补货的员工中。

动点科技还了解到，端午后便利购业务做了战略调整，逐步撤出了二三线点位少，销量低的城市：华东地区的常州、昆山的点位正在撤出，下一步开始动华南。

知情人士称，面对上述种种变动，每日优鲜便利购 7 月份融资计划可能搁置。

动点科技致电每日优鲜副总裁、便利购项目负责人李漾求证裁员事宜，对方没有正面回答，表示自己“正在开会，有事请联系公关同事”。每日优鲜公关人员则回复动点科技称，目前暂时不清楚这个情况，需要核实之后再回复。

今年 5 月媒体曾曝光每日优鲜便利购大规模裁员，主要针对的是市场端和交付端员工，公司的解释是战略转型和组织架构调整，为 6 月份盈利项目做准备。每日优鲜副总裁、便利购项目负责人李漾此前接受采访时曾透露，北京地区的目标是 6 月底实现盈利。更早以前，每日优鲜合伙人兼 CMO、著名营销人许晓辉也于 3 月离职，他在某社交平台上委婉证实了这一消息。

便利购曾是无人货架行业的明星，2017 年年中成立，年底分拆成独立子公司，迅速获得 2 亿美元 A+B 轮融资，这也是无人货架领域金额最高的一笔融资。资方阵容同样豪华，腾讯领投 A 轮合计 5300 万美金，鼎晖领投 B 轮合计 1.44 亿美金，还有北极光创投、启明创投、君联资本等多家一线投资机构跟进。

速度的背后则是整个行业风口正劲——猩便利成立半年即获得光速中国、红杉中国领投的近 5 亿人民币融资，去年 6 月成立的果小美当年便拿到超过 1.3 亿美元的融资，七只考拉、领蛙、考拉便利等一众玩家涌入并快速得到资本站队。据不完全统计，这个赛道短时间内吸金总额高达 30 亿。

获得资本背书后，整个行业开始扩充地盘铺设点位，一路高更猛进，但经过约一年的发展，并未有一家将无人货架的模式跑通，形成自我造血的正向循环。无人货架业务本身的一系列难题，比如货损率高、毛利低、前端点位扩张与后端供应链建设不匹配等，依然困扰着所有玩家。

从今年上半年开始，风口突变，早期玩家纷纷卖身，头部玩家账面亏损裁员瘦身寻求转型。gogo 小超已经倒闭，用点心吧现已关停，哈米科技创始人赵文强发布内部信称调整业务模式“准备过冬”，融资领先的头部公司如猩便利、果小美和便利蜂等，也开始收缩。还有更多跟随者已销声匿迹，不为人称道。

寒冬之下，没有一座孤岛。

动点科技记者柳鹏、陈晓发自北京、上海。